Sıla Gençoğlu ve sevgilisi İlker Kaleli ilk kez beraber görüntülendi

Ünlü şef Hazer Amani ile evliliğini tek celsede noktaladıktan sonra oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Sıla Gençoğlu, günler sonra sevgilisiyle ortaya çıktı. Bir süredir Sıla'nın Bodrum-Bitez'deki evinde tatil yapan sevgililer, önceki gün Ortakent'te objektife takıldı.

HIZLA UZAKLAŞTILAR

İlişkilerini basından uzak yaşamayı tercih eden ünlü isimler, motosikletle trafikte görüntülendi. Muhabirleri fark edince şaşıran İlker Kaleli, durup sohbet etmek yerine gaza basarak uzaklaştı.

SILA'YA AŞKINI İLAN ETMİŞTİ

İlker Kaleli, geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından Sıla ile siyah-beyaz çekilen bir fotoğrafını paylaşarak "Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine. Bilmediğim, canımdan can bir yere" notuyla itiraf etmiş, Sıla da sevgilisiyle fotoğrafını "Şu canımın canısın" notunu yazmıştı.