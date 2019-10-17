Son Dakika Haberleri: Şila ile aramada otomobilde 40 kilo eroin ele geçirildi
Son Dakika Güncel Şila ile aramada otomobilde 40 kilo eroin ele geçirildi

Şila ile aramada otomobilde 40 kilo eroin ele geçirildi

26 dakika önce

VAN'da uygulama noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramalarda 2 çuval içerisinde 40 kilo 780 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şila ile aramada otomobilde 40 kilo eroin ele geçirildi, System.String[]

VAN'da uygulama noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramalarda 2 çuval içerisinde 40 kilo 780 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında merkez Tuşba ilçesi Van- Erciş karayolunda uygulama noktası oluşturdu. Şüphe üzerine durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Şila' ile detaylı arama yapıldı. Aracın bagajında 2 çuval içerisinde 80 paket halinde 40 kilo 780 gram eroin ele geçirildi. Araçtaki B.A. ve A.T. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.


Narkotik, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:47 Kaynak: DHA
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