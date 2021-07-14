3 yıl önce Burçin Terzioğlu ile evlilik yolunda giden ilişkisini bitiren İlker Kaleli, şarkıcı Sıla ile yeni bir aşka yelken açtı. Sevgilisine aşkını ilan eden oyuncu, eski sevgilisiyle ilgili de bir hamle yaptı.
"Poyraz Karayel" dizisinde başrolleri paylaşan İlker Kaleli ile Burçin Terzioğlu ise 3.5 yıllık beraberliklerini bitirdikten sonra arkadaş kaldıkları için Instagram'dan birbirini takip etmeye devam etmişti. Ancak Kaleli, geçtiğimiz gün eski sevgilisini takibi bıraktı.
Burçin Terzioğlu ise yakın zamandaki bir röportajında Kaleli hakkındaki sorular için "İlişkimiz bitti ama düşman değiliz. Dost olarak kaldık. Çok konuşmaya gerek yok" demişti.
Oyuncu Burçin Terzioğlu ile spor eğitmeni sevgilisi Umut Duygu, Çeşme'de görüntülenmişti. İkilinin romantik anları objektiflere yansımıştı.
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Son Dakika › Magazin › Sıla ile aşkı doludizgin süren İlker Kaleli geçmiş defterleri temizledi! 3 yıl aradan sonra eski aşkını takibi bıraktı - Son Dakika Magazin