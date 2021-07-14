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Sıla ile aşkı doludizgin süren İlker Kaleli geçmiş defterleri temizledi! 3 yıl aradan sonra eski aşkını takibi bıraktı - Son Dakika

Sıla ile aşkı doludizgin süren İlker Kaleli geçmiş defterleri temizledi! 3 yıl aradan sonra eski aşkını takibi bıraktı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 12:34

Sıla ile yeni bir ilişkiye başlayan başarılı oyuncu İlker Kaleli eski defterleri bir bir kapatmaya başladı. İlker Kaleli 3 yıl önce birliktelikleri noktalanan eski aşkı Burçin Terzioğlu'nu hesabından sildi. Burçin Terzioğlu ise Kaleli'yi takibi bırakmadı.

3 yıl önce Burçin Terzioğlu ile evlilik yolunda giden ilişkisini bitiren İlker Kaleli, şarkıcı Sıla ile yeni bir aşka yelken açtı. Sevgilisine aşkını ilan eden oyuncu, eski sevgilisiyle ilgili de bir hamle yaptı.

İLKER, ESKİ AŞKINI SİLDİ

"Poyraz Karayel" dizisinde başrolleri paylaşan İlker Kaleli ile Burçin Terzioğlu ise 3.5 yıllık beraberliklerini bitirdikten sonra arkadaş kaldıkları için Instagram'dan birbirini takip etmeye devam etmişti. Ancak Kaleli, geçtiğimiz gün eski sevgilisini takibi bıraktı.

İlker Kaleli 3 yıl sonra eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'nu takip etmeyi bıraktı

"İLKER İLE DOST KALDIK"

Burçin Terzioğlu ise yakın zamandaki bir röportajında Kaleli hakkındaki sorular için "İlişkimiz bitti ama düşman değiliz. Dost olarak kaldık. Çok konuşmaya gerek yok" demişti.

İlker Kaleli 3 yıl sonra eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'nu takip etmeyi bıraktı

BURÇİN DE YENİ İLİŞKİYE BAŞLADI

Oyuncu Burçin Terzioğlu ile spor eğitmeni sevgilisi Umut Duygu, Çeşme'de görüntülenmişti. İkilinin romantik anları objektiflere yansımıştı.

Sıla ile aşkı doludizgin süren İlker Kaleli geçmiş defterleri temizledi! 3 yıl aradan sonra eski aşkını takibi bıraktı

Burçin Terzioğlu, İlker Kaleli, Evlilik, Sıla, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Sıla ile aşkı doludizgin süren İlker Kaleli geçmiş defterleri temizledi! 3 yıl aradan sonra eski aşkını takibi bıraktı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (2)
  • Ali Kublay: Sıla dan iner baskasına bi er yakında sınrada sılayı takipten çıkarır bu boyle sürer gider bir müddet sonrada ne demişler yatcaz kalkcaz yatcaz kalcaz ordayız Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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