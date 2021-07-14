Sıla ile aşkı doludizgin süren İlker Kaleli geçmiş defterleri temizledi! 3 yıl aradan sonra eski aşkını takibi bıraktı

3 yıl önce Burçin Terzioğlu ile evlilik yolunda giden ilişkisini bitiren İlker Kaleli, şarkıcı Sıla ile yeni bir aşka yelken açtı. Sevgilisine aşkını ilan eden oyuncu, eski sevgilisiyle ilgili de bir hamle yaptı.

İLKER, ESKİ AŞKINI SİLDİ

"Poyraz Karayel" dizisinde başrolleri paylaşan İlker Kaleli ile Burçin Terzioğlu ise 3.5 yıllık beraberliklerini bitirdikten sonra arkadaş kaldıkları için Instagram'dan birbirini takip etmeye devam etmişti. Ancak Kaleli, geçtiğimiz gün eski sevgilisini takibi bıraktı.

"İLKER İLE DOST KALDIK"

Burçin Terzioğlu ise yakın zamandaki bir röportajında Kaleli hakkındaki sorular için "İlişkimiz bitti ama düşman değiliz. Dost olarak kaldık. Çok konuşmaya gerek yok" demişti.

BURÇİN DE YENİ İLİŞKİYE BAŞLADI

Oyuncu Burçin Terzioğlu ile spor eğitmeni sevgilisi Umut Duygu, Çeşme'de görüntülenmişti. İkilinin romantik anları objektiflere yansımıştı.