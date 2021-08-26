Sıla ile İlker Kaleli'nin Bodrum tatili

ŞEZLONGDA KEYİFLİ SOHBET

Sıla- İlker Kaleli aşkı tam gaz devam ediyor. Yaklaşık 4 aydır Bodrum'da olan aşıklar, ilk kez önceki gün birlikte görüntülendi. Arkadaşlarıyla beraber Bitez'deki bir plaja giden sevgililer, şezlonglarında yan yana güneşlenirken objektife yansıdı. Arkadaşlarıyla kahkahalar eşliğinde sohbet eden Sıla ve İlker Kaleli hayli keyifliydi.

ÖNCE POZ SONRA DENİZ

Sıla akşamüstü kız arkadaşıyla beraber denize girdi, İlker Kaleli de şezlongundan onu izledi. Önce arkadaşına deniz kenarında poz veren ünlü şarkıcı, daha sonra mavi sulara atlayıp yarım saat boyunca yüzdü. Sıla ve İlker Kaleli, keyifli geçen günün ardından eşyalarını toplayıp birlikte kaldıkları eve döndü.