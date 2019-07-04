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Sıla Koç, gülle atmada Türkiye şampiyonu oldu

29 dakika önce

Trabzon'da yapılan Spor Toto Kulüplerarası U16 Ligi Atletizm Yarışları'na Sivas'ı temsilen katılan Sivas Özdemirspor Kulübü sporcusu Sıla Koç, gülle atmada Türkiye birincisi oldu.

Sıla Koç, gülle atmada Türkiye şampiyonu oldu, System.String[]
Trabzon'da yapılan Spor Toto Kulüplerarası U16 Ligi Atletizm Yarışları'na Sivas'ı temsilen katılan Sivas Özdemirspor Kulübü sporcusu Sıla Koç, gülle atmada Türkiye birincisi oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Spor Toto Kulüplerarası U16 Ligi Atletizm Yarışmaları sona erdi. Trabzon Söğütlü Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen heyecan dolu müsabakalarda 320 atlet mücadele etti. Sivas'ı temsilen yarışmalara antrenörler Şenol Özdemir ve Gonca Özdemir yönetiminde katılan Sivas Özdemirspor Kulübü'nden Sıla Koç U16, kızlar güller atmada rakiplerini yenerek birinci oldu.

Ayrıca Sivas Özdemirspor Kulübü, genel klasman sıralamasında ise 57.0 puanla 12. sırada yer aldı. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:05 Kaynak: İHA
Spor
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