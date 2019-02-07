Son Dakika Haberleri: Sıla'nın 14 Şubat Programı Değişmedi

Sıla'nın 14 Şubat Programı Değişmedi

48 dakika önce

Pop müziğin güçlü seslerinden Sıla'nın 14 Şubat'ta adresi değişmiyor.

Sıla'nın 14 Şubat Programı Değişmedi, System.String[]

Geçtiğimiz iki yıl boyunca 14 Şubat'ta Ankara'da sahne alan Sıla, geleneği bozmayıp bu yıl da Sevgililer Günü'nde yine başkentli hayranlarıyla Congresium'da bir arada olacak. Bugüne dek yaptığı aşk besteleri ile milyonların beğenisini toplayan sanatçı, şarkılarını en romantik günde Ankara Congresium'da seslendirecek.

Ankaralıların 14 Şubat biletlerine büyük ilgi gösterdiği Sıla, yoğun istek üzerine 15 Şubat'ta tekrar sahneye çıkacak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:39 Kaynak: Bültenler

Sevgililer Günü, Ankara, 14 Şubat, Sıla, Güncel
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