Sıla'nın acısını o da yaşıyor! Köpeği Balım, cinayetten sonra evin önünden ayrılmıyor! - Son Dakika

Türkiye dün bir genç kız cinayetiyle daha sarsıldı. 16 yaşındaki Sıla Şentürk eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından canice öldürüldü.

DEVLET KORUMASINDAYDI

Olay yerinden kaçan Gökçek havalimanında yakalandı. Gökçek tarafından daha önce kaçırıldığı öğrenilen Sıla'nın, barışmak istemediği için ölüm tehdidi aldığı gerekçesiyle bir süre devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildiği ortaya çıktı.

BALIM, SILA'YI BEKLİYOR

Öte yandan canice katledilen Sıla'nın acısını, ailesi ve yakınları dışında köpeği de yaşıyor. Genç kızın babaannesinin evinin önünde bulunan kulübe de besleyip büyüttüğü köpeği "Balım" adeta gözyaşı döküyor. Cinayet sonrası sessizliğe bürünen "Balım" sanki Sıla'yı bekliyor