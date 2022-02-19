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Sıla'nın acısını o da yaşıyor! Köpeği Balım, cinayetten sonra evin önünden ayrılmıyor! - Son Dakika

Sıla'nın acısını o da yaşıyor! Köpeği Balım, cinayetten sonra evin önünden ayrılmıyor!

19.02.2022 08:36
Sıla'nın acısını o da yaşıyor! Köpeği Balım, cinayetten sonra evin önünden ayrılmıyor!

Giresun'da henüz 16 yaşındayken, eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından boğazı kesilerek öldürülen Sıla Şentürk'ün acısını köpeği de yaşıyor. Evinin önündeki 'Balım' adlı köpeği de Sıla'nın bakıp büyüttüğü belirtildi.

Türkiye dün bir genç kız cinayetiyle daha sarsıldı. 16 yaşındaki Sıla Şentürk eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından canice öldürüldü.

DEVLET KORUMASINDAYDI

Olay yerinden kaçan Gökçek havalimanında yakalandı. Gökçek tarafından daha önce kaçırıldığı öğrenilen Sıla'nın, barışmak istemediği için ölüm tehdidi aldığı gerekçesiyle bir süre devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildiği ortaya çıktı.

BALIM, SILA'YI BEKLİYOR

Öte yandan canice katledilen Sıla'nın acısını, ailesi ve yakınları dışında köpeği de yaşıyor. Genç kızın babaannesinin evinin önünde bulunan kulübe de besleyip büyüttüğü köpeği "Balım" adeta gözyaşı döküyor. Cinayet sonrası sessizliğe bürünen "Balım" sanki Sıla'yı bekliyor

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Sıla Şentürk, Giresun, Cinayet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıla'nın acısını o da yaşıyor! Köpeği Balım, cinayetten sonra evin önünden ayrılmıyor! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sıla'nın acısını o da yaşıyor! Köpeği Balım, cinayetten sonra evin önünden ayrılmıyor! - Son Dakika
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