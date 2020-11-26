Sıla'nın, Davut Güloğlu'na açtığı tazminat davasında karar çıktı - Son Dakika

SILA'NIN AVUKATI: TAZMİNAT TALEBİMİZ FAHİŞ DEĞİL

İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Sıla Gençoğlu Amani ve Davut Güloğlu katılmazken, tarafları avukatları temsil etti. Davacı Sıla Gençoğlu Amani'nin avukatı Murat Öksüz, "Talep ettiğimiz tazminat miktarı tarafların her ikisinin de Türkiye çapında tanınan sanatçılar olması ve yapılan röportajın da tüm Türkiye tarafından bu hakaretin işitilmiş olması sebepleriyle fahiş değildir. Hatta az olduğunu bile düşünüyoruz. Bu nedenle davamızın kabulünü talep ediyoruz" dedi.

GÜLOĞLU'NUN AVUKATI: DAVACIYA YÖNELİK SÖYLEM YOKTUR

Davalı Davut Güloğlu'nun avukatı Gültekin Gepek ise "İddia edilen eylem 2016 yılında olmuş ve bitmiştir. Bu sebeple zaman aşımına yönelik itirazımızı yineliyoruz. Davacının dava açmasıda hukuki menfaati olmadığına yönelik iddiamız, müvekkilimizin davacı tarafa değil, vatanına hizmet etmeyenlere yönelik ifadede bulunmuş olmasına nazarandır. Burada davacıya kesinlikle bir söylem yoktur. Ceza mahkemesi kararı, hukuk hakimini bağlamaz. Ceza yargılamasında yapılan yargılama sağlıklı yürümemiştir. Müvekkilimizin sosyal ekonomik durum araştırmalarında görüldüğü gibi müvekkilimiz 8 bin 500 TL adli para cezasını taksitler halinde ödemektedir. Pandemi ve ekonomik durumlar da dikkate alınarak davanın reddini, aksi takdirde minimum oranda tazminata karar verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

MAHKEME DAVAYI KISMEN KABUL ETTİ

Mahkeme, Sıla Gençoğlu Amani'nin açtığı davayı kısmen kabul etti. Mahkeme, 4 bin lira manevi tazminatın haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek yasal faizle birlikte davalı Davut Güloğlu'ndan alınarak Sıla'ya verilmesine karar verdi. Tarafların karara iki hafta içinde istinafa başvurarak itiraz etme hakları bulunuyor.

SILA'NIN AVUKATI: TAZMİNAT MİKTARI DÜŞÜK İSTİNAFA BAŞVURACAĞIZ

Sıla Gençoğlu Amani'nin avukatı Rezan Epözdemir, "Bize göre söylenen sözler üzerine müvekkilimizin kişilik hakları ağır ölçüde ihlal edilmiştir. Tazminat miktarı düşüktür. Davayı kazanmış olmamız sevindirici. Mahkemenin kişilik haklarının ihlali var demiş olması sevindirici. Fakat tazminat miktarının düşük olması hasebiyle istinaf mahkemesinde itiraz hakkımızı kullanacağız" dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı'da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne şarkıcı Sıla katılmamış ve "Darbeye karşıyım ama Yenikapı'daki şova katılmayacağım" demişti. Bunun üzerine Davut Güloğlu katıldığı bir televizyon programında, "S olsun gitsin" ifadesini kullanmıştı. Sıla, bu sözlerin ardından şikayetçi olmuş ve Davut Güloğlu hakkında, "Alenen hakaret" suçundan 2,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Güloğlu, 2 Mayıs 2017'de "Alenen hakaret" suçundan önce 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış, Güloğlu'nun bu cezası 8 bin 500 TL adli para cezasına çevrilerek kesinleşmişti. Öte yandan Sıla, Güloğlu aleyhine 60 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı.