Sıla'nın İzmir konseri iptal mi edilecek? Gelen tepkiler üzerine bakanlıktan açıklama geldi
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Yaz Konserleri" kapsamında sanatçı Sıla'nın programa dahil edilmesi tepki çekti. Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı programda revizyona gedileceğini açıkladı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:52
Kültür ve Turizm Bakanlığının "Yaz Konserleri" kapsamında sanatçı Sıla
'yı programa dahil etmesi tepki çekti. Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı programda revizyona gedileceğini açıkladı.
16 Temmuz'da İzmir
'de sahneye çıkmaya hazırlanan Sıla'nın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açıklamalarını gündeme getiren bazı sosyal medya kullanıcıları, bakanlığın sanatçı ile anlaşmasına tepki gösterdi.
15 Temmuz paylaşımlarıyla olay olan Sıla, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile konser için anlaştı
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