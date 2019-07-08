Son Dakika Haberleri: Sıla'nın İzmir konseri iptal mi edilecek? Gelen tepkiler üzerine bakanlıktan açıklama geldi
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Sıla'nın İzmir konseri iptal mi edilecek? Gelen tepkiler üzerine bakanlıktan açıklama geldi

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Yaz Konserleri" kapsamında sanatçı Sıla'nın programa dahil edilmesi tepki çekti. Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı programda revizyona gedileceğini açıkladı

Sıla'nın İzmir konseri iptal mi edilecek? Gelen tepkiler üzerine bakanlıktan açıklama geldi, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakanlığının "Yaz Konserleri" kapsamında sanatçı Sıla'yı programa dahil etmesi tepki çekti. Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı programda revizyona gedileceğini açıkladı.

16 Temmuz'da İzmir'de sahneye çıkmaya hazırlanan Sıla'nın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açıklamalarını gündeme getiren bazı sosyal medya kullanıcıları, bakanlığın sanatçı ile anlaşmasına tepki gösterdi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:52 
İzmir, Sıla, Dünya
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