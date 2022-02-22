Sıla'nın katili 'akıl sağlığı' raporu için Samsun'a sevk edildi - Son Dakika
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Sıla'nın katili 'akıl sağlığı' raporu için Samsun'a sevk edildi

22.02.2022 13:07

Sıla'nın katili 'akıl sağlığı' raporu için Samsun'a sevk edildiGİRESUN Giresun'un Yalı Mahallesinde 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü boğazını keserek öldüren, yakalandıktan sonra tutuklanan Hüseyin Can Gökçek, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Samsun Ruh Sağlığı ve...

Sıla'nın katili 'akıl sağlığı' raporu için Samsun'a sevk edildi

GİRESUN Giresun'un Yalı Mahallesinde 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü boğazını keserek öldüren, yakalandıktan sonra tutuklanan Hüseyin Can Gökçek, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Tutuklu bulunduğu Espiye Kapalı Cezaevi'nden Samsun'a götürülen katil zanlısı Gökçek, burada cezai ehliyetini engelleyecek düzeyde bir akıl hastalığı olup olmadığıyla ilgili muayeneden geçirileceği öğrenildi.

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Öztürk'ü bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçarken kısa sürede Ordu-Giresun Havaalanında yakalanan Hüseyin Can Gökçek, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı.

Adeta suç makinası çıkan katil zanlısı Gökçek'in verdiği ifadesinde öfke kontrol sorunun bulunduğunu ve cezasını indirmek için zihinsel engelli raporu olduğunu söylemesi dikkat çekmişti. Gökçek'in beyanı üzerine, akıl sağlığının tespit edilmesi gerektiği görüşüyle Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne rapor talep edilmesine karar verildi. Mahkeme tarafından verilen karar üzerine bulunduğu Espiye Kapalı Cezaevi'nden Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevki gerçekleştirildi.

Sıla'nın katili 'akıl sağlığı' raporu için Samsun'a sevk edildi
Sıla'nın katili 'akıl sağlığı' raporu için Samsun'a sevk edildi
Sıla'nın katili 'akıl sağlığı' raporu için Samsun'a sevk edildi
Sıla'nın katili 'akıl sağlığı' raporu için Samsun'a sevk edildi
Sıla'nın katili 'akıl sağlığı' raporu için Samsun'a sevk edildi

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Hüseyin Can, Giresun, Samsun, Sıla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sıla'nın katili 'akıl sağlığı' raporu için Samsun'a sevk edildi - Son Dakika


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