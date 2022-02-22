Son dakika haberleri! SILA'NIN KATİLİ, AKIL SAĞLIĞI RAPORU İÇİN HASTANEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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Son dakika haberleri! SILA'NIN KATİLİ, AKIL SAĞLIĞI RAPORU İÇİN HASTANEYE SEVK EDİLDİ

22.02.2022 14:39

Edinilen son dakika gelişmesine göre GİRESUN'da, eski nişanlısı Sıla Şentürk'ü (16) bıçakla boğazını keserek öldürdükten sonra kaçarken yakalanan Hüseyin Can Gökçek (21), akıl sağlığı tespiti için cezaevinden Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

GİRESUN'da, eski nişanlısı Sıla Şentürk'ü (16) bıçakla boğazını keserek öldürdükten sonra kaçarken yakalanan Hüseyin Can Gökçek (21), akıl sağlığı tespiti için cezaevinden Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Beyaz tulum giydirilen Gökçek, muayenesinin ardından yeniden cezaevine götürüldü.

Olay, 16 Şubat'ta Erikliman köyünde meydana geldi. Otelcilik ve turizm meslek lisesinde staj eğitimi için kurulan ortak 'WhatsApp' grubunda geçen yıl tanışan, Ankara'da yaşayan ve şirkette çalışan Hüseyin Can Gökçek ile Sıla Şentürk, bir süre nişanlı kaldı. Aile fertlerinin olmadığı sırada genç kızın bulunduğu eve gelen Gökçek, olay günü kapı zilini çaldı. Sıla, kapıyı açtığında Gökçek ile karşılaştı. İkili arasında nişan atma meselesi ve ailenin tehdit iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasından dolayı tartışma çıktı. Gökçek, Sıla'dan şikayetini geri çekmesini istedi. Sıla da "Şikayetimden vazgeçmeyeceğim" deyince Gökçek, yöneldiği mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kızın boğazını kesti.

HAVALİMANINDA YAKALANDI

Sıla, kanlar içinde yerde kalırken, Hüseyin Can Gökçek kaçtı. Evdeki dehşet anlarına tanık olan işitme ve konuşma engelli babaanne, güçlükle durumu komşularına ifade edip, yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şentürk'ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olaydan sonra taksi çağırarak kaçan Gökçek, Ankara'ya gitmek üzere Ordu- Giresun Havalimanı'na geldi. Burada ilk uçak için bilet aldığı sırada polis ekiplerince yakalanan Gökçek tutuklandı.

Espiye Kapalı Cezaevi'ne konulan Hüseyin Can Gökçek, soruşturma kapsamında akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleriyle jandarma ekiplerince hastaneye beyaz tulum giydirilerek getirilen Gökçek, doktor muayenelerinin ardından yeniden Giresun'a cezaevine gönderildi.

Son dakika haberleri! SILA'NIN KATİLİ, AKIL SAĞLIĞI RAPORU İÇİN HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Son dakika haberleri! SILA'NIN KATİLİ, AKIL SAĞLIĞI RAPORU İÇİN HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Son dakika haberleri! SILA'NIN KATİLİ, AKIL SAĞLIĞI RAPORU İÇİN HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Son dakika haberleri! SILA'NIN KATİLİ, AKIL SAĞLIĞI RAPORU İÇİN HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Son dakika haberleri! SILA'NIN KATİLİ, AKIL SAĞLIĞI RAPORU İÇİN HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Son dakika haberleri! SILA'NIN KATİLİ, AKIL SAĞLIĞI RAPORU İÇİN HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Son dakika haberleri! SILA'NIN KATİLİ, AKIL SAĞLIĞI RAPORU İÇİN HASTANEYE SEVK EDİLDİ

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Son dakika haberleri! SILA'NIN KATİLİ, AKIL SAĞLIĞI RAPORU İÇİN HASTANEYE SEVK EDİLDİ Son dakika haberleri! SILA'NIN KATİLİ, AKIL SAĞLIĞI RAPORU İÇİN HASTANEYE SEVK EDİLDİ Son dakika gündem: Giresun'da 16 yaşındaki Sıla'yı öldüren zanlı 'akıl sağlığı raporu' için Samsun'da Son dakika gündem: Giresun'da 16 yaşındaki Sıla'yı öldüren zanlı "akıl sağlığı raporu" için Samsun'da Sıla'nın katili 'akıl sağlığı' raporu için Samsun'a sevk edildi Sıla'nın katili 'akıl sağlığı' raporu için Samsun'a sevk edildi

Hüseyin Can, Giresun, Samsun, Sıla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! SILA'NIN KATİLİ, AKIL SAĞLIĞI RAPORU İÇİN HASTANEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! SILA'NIN KATİLİ, AKIL SAĞLIĞI RAPORU İÇİN HASTANEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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