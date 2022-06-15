Giresun 'un Bulancak ilçesinde Hüseyin Can Gökçek'in boğazını keserek öldürdüğü eski nişanlısı Sıla Şentürk 'ün (16) babası Bekir Şentürk , "Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Alacağı ceza benim kızımı geri getirmeyecek ama bir nebze de olsun ağırlaştırılmış ceza alması içimizi rahatlatacak. Başka kızların, kadınların ölmemesi için en ağır cezanın verilmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Sıla Şentürk, Hüseyin Can, Bulancak, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sıla'nın katili için 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis talebi (3) - Son Dakika

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