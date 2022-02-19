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Sıla'nın katilinin suç kaydında yok yok: Hırsızlık, darp, şantaj, tehdit! Halası anlattı: Bütün aileyi tehdit ediyordu - Son Dakika

Sıla'nın katilinin suç kaydında yok yok: Hırsızlık, darp, şantaj, tehdit! Halası anlattı: Bütün aileyi tehdit ediyordu

19.02.2022 08:27
Sıla'nın katilinin suç kaydında yok yok: Hırsızlık, darp, şantaj, tehdit! Halası anlattı: Bütün aileyi tehdit ediyordu

Giresun'da 21 yaşındaki sabıkalı Hüseyin Can Gökçek'in daha 16'sında boğazını keserek katlettiği Sıla Şentürk'ün ölümünden sonra katilin suç kaydı görenleri hayrete düşürdü. Sıla Şentürk'ün halası Hayriye Öztürk katil Hüseyin Can Gökçek ile konuşmasını ilk kez açıkladı.

Sabah'ta yer alan habere çocuk denilecek yaşta suç işlemeye başlayan katil zanlısının özellikle geçtiğimiz yıl birçok hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.

Ankara'da yaşayan Hüseyin Can Gökçek'in lise yıllarda sınıfındaki kız arkadaşı adına onun fotoğraflarıyla Instagram'da sosyal medya hesabı açtığı, kız arkadaşının fotoğrafıyla erkekle mesajlar gönderdiği ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkmasının ardından kız arkadaşına küfreden daha sonra da kız ve ailesinin şikayeti üzerine karakolluk oldukları belirlendi.

ANKARA'DA HIRSIZLIK YAPTI

Hüseyin Can Gökçek'in geçen yıl Ankara'da bir alışveriş merkezindeki teknoloji mağazasından iki sarj aleti, bir spor mağazasının da koşu ayakkabısı çalarken yakalandığı belirlendi. Tekstil mağazasından da mont çaldıktan sonra yakalanan zanlının, olay yerine gelen polislere direndiği bu suçla ilgili de hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

ARKADAŞINI BIÇAKLADI

Hüseyin Can Gökçek'in sabıkaları bunlarla da sınırlı kalmadı. Katil zanlısının arkadaşı M.U.A'nın işyerine giderken onunla tartıştıktan sonra arkadaşını bıçakla yaraladığı, hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi.

Bir alışveriş merkezi önünde de vatandaşlardan sigara isteyen Hüseyin Can Gökçek'in kendisine sigara vermeyen bir kişiyi de darp ettiği bundan dolayı hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Hüseyin Can Gökçek'in 10 ayrı suç kaydı içerisinde Sıla'ya yönelik "çocuğun cinsel istismarı" kaydının da yer aldığı öğrenildi.

TÜM AİLEYİ TEHDİT ETTİ

Giresun'da merkeze bağlı Yalı Mahallesi'nde Türkiye'yi yasa boğan bir cinayetle 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü katleden Hüseyin Can Gökçek'in olay öncesinde tüm aileyi tehdit ettiği öğrenildi.

Hala Hayriye Öztürk, cinayetten önce zanlının Sıla'yı, anne Asiye, baba Bekir ve kendisini tehdit ettiğini belirterek, yaşananları anlattı.

"ATEŞ OLSAN CİRMİN KADAR YER YAKARSIN"

Hayriye Öztürk, "Sıla ondan uzaklaşmak ve tehditlerinden sakınmak için yurtta kalmaya karar vermişti. O katil kızımızın ailesini telefonla arayarak tehdit ediyordu. Şikayetçi olduk ve tutuklandı. 4-5 kez beni de telefonla aradı ve bana küfürlü tehditler savurdu. Ben ise ona "Ateş olsan cirmin kadar yer yakarsın" dedim"

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Sıla'nın katilinin suç kaydında yok yok: Hırsızlık, darp, şantaj, tehdit! Halası anlattı: Bütün aileyi tehdit ediyordu Sıla'nın katilinin suç kaydında yok yok: Hırsızlık, darp, şantaj, tehdit! Halası anlattı: Bütün aileyi tehdit ediyordu 16 yaşındaki Sıla'yı katleden katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek'le ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı! Hafif derecede zeka gerililiği tanısı konulmuş! 16 yaşındaki Sıla'yı katleden katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek'le ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı! Hafif derecede zeka gerililiği tanısı konulmuş! Sıla'yı öldüren katil zanlısıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Zeka testinden 68 almış Sıla'yı öldüren katil zanlısıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Zeka testinden 68 almış

Sıla Şentürk, Hırsızlık, Cinayet, Giresun, Sıla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sıla'nın katilinin suç kaydında yok yok: Hırsızlık, darp, şantaj, tehdit! Halası anlattı: Bütün aileyi tehdit ediyordu - Son Dakika


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