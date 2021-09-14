Üye Girişi
Sıla'nın konser maratonu başlıyor - Son Dakika

Sıla'nın konser maratonu başlıyor

14.09.2021 09:19
Sıla'nın konser maratonu başlıyor, System.String[]

Sıla 5 Ekim'de Adana'da, 6 Ekim'de Antep'te, 13 Ekim'de Ankara'da, 15 Ekim'de İstanbul'da, 22 Ekim'de Bursa'da ve 27 Ekim'de de Antalya'da konser verecek.

Sıla 5 Ekim'de Adana'da, 6 Ekim'de Antep'te, 13 Ekim'de Ankara'da, 15 Ekim'de İstanbul'da, 22 Ekim'de Bursa'da ve 27 Ekim'de de Antalya'da konser verecek.

Başkent sahnesi

Pop müziğin başarılı ismi Hande Ünsal, geçtiğimiz akşam Ankara'daki Manuş adlı mekanda sevenleriyle buluştu. Pembe mini elbisesiyle sahneye çıkan popçu, son single'ı "Gönder Gelsin"le başladığı konserinde sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sıla'nın konser maratonu başlıyor

Hareketli gece

Berkay, Fişekhane Deniz Konserleri kapsamında sahneye çıktı. Hareketli bir repertuvar hazırlayan şarkıcı, "İki Hece", "İnanırım", "Yaz" gibi sevilen şarkılarıyla dinleyicilerine keyifli bir gece yaşattı. Etkinlik kapsamında konser alanında Serdar Ortaç, Buray, Mor ve Ötesi, Sertab Erener ve Erol Evgin de sahneye çıkacak.

Sıla'nın konser maratonu başlıyor

İnteraktif komedi

Süheyl Uygur ve Behzat Uygur, yeni gösterileri "Hey Gidi Günler-Şarkılı İnteraktif Komedi" ile seyirci karşısına çıkmak için gün sayıyor. "30 yıllık sahne tecrübemizin kimi zaman bol kahkahalı, kimi zaman hüzünlü anılarını paylaşma zamanı geldi" diyen iki kardeş, 20 Eylül'de KüçükÇiftlik Park'ta sahneye çıkacak. Gösteri, 29 Eylül'de de İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Sıla'nın konser maratonu başlıyor

Sezon açılıyor

DasDas, tiyatroseverlerle yeniden kendi sahnesinde buluşmaya hazırlanıyor. Birçok farklı oyun ve konserin izleyiciyle buluşacağı sezonda Metin Akpınar süpervizörlüğündeki "Deli Bayramı" ve "Romeo ve Juliet" oyunu da sanatseverlerle buluşacak. Sezonun açılışını 1 Ekim'de "Deli Bayramı" yapacak. 7 Ekim'de "Cimri" oyunu, 8 Ekim'de "Cyrano de Bergerac" adlı müzikli oyun, 15 Ekim'de "Romeo ve Juliet" ve 24 Ekim'de "Kaan Sekban Saçmalar" adlı stand up gösterisi seyirciyle buluşacak. "Anadolu Efes Katkılarıyla: Zengin Mutfağı" da DasDas Sahne'de olmaya devam edecek.

Sıla'nın konser maratonu başlıyor

Barabar turneye çıkıyor

Barabar grubu, farklı şehirlerde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Kerki Solfej'in organizasyonuyla gerçekleşecek konserler kapsamında grup, ilk olarak 24 Eylül Cuma Bursa Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıkacak. Ardından grup, 28 Eylül Salı İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu ve 30 Eylül Perşembe Ankara Atılım Üniversitesi Amfi Tiyatro'da sevenleriyle buluşacak.

Sıla'nın konser maratonu başlıyor
Sıla'nın konser maratonu başlıyor

Ankara, Konser, Ekim, Sıla, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Sıla'nın konser maratonu başlıyor - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

5 yaşındaki çocuk arabanın altında kaldı, çevredeki vatandaşlar sürücüyü linç etmek istedi 11:18 5 yaşındaki çocuk arabanın altında kaldı, çevredeki vatandaşlar sürücüyü linç etmek istedi Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dizi oluyor! Başrollerini Nehir Erdoğan ve Erkan Petekkaya oynayacak 11:13 Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dizi oluyor! Başrollerini Nehir Erdoğan ve Erkan Petekkaya oynayacak Metrobüs durağında 11:10 Metrobüs durağında "Beni ittin" tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü
Balkondaki intihar girişimi görenlere malzeme oldu! Film gibi izleyip video çektiler 11:06 Balkondaki intihar girişimi görenlere malzeme oldu! Film gibi izleyip video çektiler Sebastian Kehl, temsilcimiz Beşiktaş'tan çekiniyor: Bizi kazana atacaklar 10:57 Sebastian Kehl, temsilcimiz Beşiktaş'tan çekiniyor: Bizi kazana atacaklar Bilim Kurulu Üyesi Dr. Yavuz'dan, çocuklar arasında sıklıkla görülen Norovirüs hakkında uyarı: Salgına neden olabilir 10:47 Bilim Kurulu Üyesi Dr. Yavuz'dan, çocuklar arasında sıklıkla görülen Norovirüs hakkında uyarı: Salgına neden olabilir
Melis Sezen, derin yırtmaçlı elbisesi ile beğeni topladı 10:32 Melis Sezen, derin yırtmaçlı elbisesi ile beğeni topladı Tarım Bakanlığı ve DSİ, 10:26 Tarım Bakanlığı ve DSİ, "yüzer güneş panelleri" projesini gündeme aldı! Yüzde 54 başarı sağlandı

Son Dakika Haberleri
11:16 Gariban görüp karnını doyurmuşlar! Adam cemaatin ayakkabısını çalıp kaçtı
11:10 Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti
11:05 6 yıldır Fenerbahçe Beko'da forma giyen Bobby Dixon (Ali Muhammed) ile yollar resmen ayrıldı
11:00 Litecoin'in ABD perakende devi Walmart ile ortaklık iddiası para piyasalarını altüst etti
10:56 Sebastian Kehl, temsilcimiz Beşiktaş'tan çekiniyor: Bizi kazana atacaklar
10:53 Son dakika: Dolar yeni güne yatay seyirle başladı, 8,43 seviyesinden işlem görüyor
10:41 Emre Kılınç'ın gol sevincinde dikkat çeken ayrıntı! Necati Ateş, Terim'e ne söyledi?
10:38 Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi
10:31 Melis Sezen, derin yırtmaçlı elbisesi ile beğeni topladı
10:26 Altın fiyatlarında önemli gün! Yatırımcılar, ABD'nin bugün açıklayacağı tüketici enflasyon verilerine odaklanmış durumda
Türk Hava Kurumu ve bağlı şirketlerinde denetim yaparak bir rapor hazırlandı: 21 yangın söndürme uçağından 15'i gayri faal durumda Türk Hava Kurumu ve bağlı şirketlerinde denetim yaparak bir rapor hazırlandı: 21 yangın söndürme uçağından 15'i gayri faal durumda         
11:22
Gariban görüp karnını doyurmuşlar! Adam cemaatin ayakkabısını çalıp kaçtı Gariban görüp karnını doyurmuşlar! Adam cemaatin ayakkabısını çalıp kaçtı         
11:17
Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti         
11:11
6 yıldır Fenerbahçe Beko'da forma giyen Bobby Dixon (Ali Muhammed) ile yollar resmen ayrıldı 6 yıldır Fenerbahçe Beko'da forma giyen Bobby Dixon (Ali Muhammed) ile yollar resmen ayrıldı         
11:06
Litecoin'in ABD perakende devi Walmart ile ortaklık iddiası para piyasalarını altüst etti Litecoin'in ABD perakende devi Walmart ile ortaklık iddiası para piyasalarını altüst etti         
11:00
Son dakika: Dolar yeni güne yatay seyirle başladı, 8,43 seviyesinden işlem görüyor Son dakika: Dolar yeni güne yatay seyirle başladı, 8,43 seviyesinden işlem görüyor         
10:53
Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi         
10:38
Altın fiyatlarında önemli gün! Yatırımcılar, ABD'nin bugün açıklayacağı tüketici enflasyon verilerine odaklanmış durumda Altın fiyatlarında önemli gün! Yatırımcılar, ABD'nin bugün açıklayacağı tüketici enflasyon verilerine odaklanmış durumda         
10:27
Son Dakika! 1 milyon TL ödülle turuncu kategoride aranan Diljin Mariya Dersim kod adlı PKK'lı terörist öldürüldü Son Dakika! 1 milyon TL ödülle turuncu kategoride aranan Diljin Mariya Dersim kod adlı PKK'lı terörist öldürüldü         
09:51
Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı         
09:45
Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı         
09:31
Ücretini alamayan sinirli işçi, iş makinesiyle kamyonları ezdi! Olay anı kamerada Ücretini alamayan sinirli işçi, iş makinesiyle kamyonları ezdi! Olay anı kamerada         
08:57
Son anketin sonuçları paylaşıldı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu Son anketin sonuçları paylaşıldı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu         
07:36
Çok Güzel Hareketler'de deprem! 19 oyuncu ekipten ayrıldı Çok Güzel Hareketler'de deprem! 19 oyuncu ekipten ayrıldı         
00:43
Duyanların bile ayakları geri gidiyor! İşte Tarsus'taki gizemli ev dahil Türkiye'de girilmesi yasak olan 9 yer Duyanların bile ayakları geri gidiyor! İşte Tarsus'taki gizemli ev dahil Türkiye'de girilmesi yasak olan 9 yer         
21:04
Doktoru, önlüğündeki spermler ele verdi! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi Doktoru, önlüğündeki spermler ele verdi! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi         
19:40
Ronaldo'nun eski aşkı sınır tanımadı! Irina Shayk'tan 'Yok artık' dedirten cesur poz Ronaldo'nun eski aşkı sınır tanımadı! Irina Shayk'tan 'Yok artık' dedirten cesur poz         
19:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2021 11:26:06. #1.12#
SON DAKİKA: Sıla'nın konser maratonu başlıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement