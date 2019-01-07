Sıla'nın Tiyatro Keyfi
23 dakika önce
Ünlü şarkıcı Sıla, geçtiğimiz akşam Trump Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.
Trump Alışveriş Merkezi'nin gösteri merkezinde sahnelenen Ali Poyrazoğlu'nun tiyatro oyunu 'Tamamla Bizi Ey Aşk'ı izlemeye gelen Sıla'nın siyah şıklığı gözlerden kaçmadı. Sevilen şarkıcı, "Uzun süredir merak ettiğim bir oyundu, izlemek için sabırsızlanıyorum" dedi.
Ali Poyrazoğlu'nun aynı adlı kitabından yola çıkarak yazdığı "Tamamla Bizi Ey Aşk"¸ tökezlemiş gönül ilişkilerinin, düzeltilip yerli yerine oturtulmasının yöntemleri üstüne yazılmış interaktif bir güldürü. Oyun, dünyanın en tehlikeli konusu "Aşk" üstüne seyirci ile birlikte düşünüyor. Bütün evlilikleri terapi yolculuğuna çıkaran oyunda; Ali Poyrazoğlu, Şebnem Özinal ve Melih Ekener rol alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:34 Kaynak: Bültenler
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