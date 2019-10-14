Son Dakika Haberleri: Sıla Öğrenci Yurdu, tanıtım gezilerine devam ediyor
Son Dakika Güncel Sıla Öğrenci Yurdu, tanıtım gezilerine devam ediyor

Sıla Öğrenci Yurdu, tanıtım gezilerine devam ediyor

1 saat önce

İhlas Vakfı Sıla Erkek Öğrenci Yurdu, yurtta kalan öğrencilere Kastamonu'yu tanıtma gezisi düzenledi.

Sıla Öğrenci Yurdu, tanıtım gezilerine devam ediyor, System.String[]

İhlas Vakfı Sıla Erkek Öğrenci Yurdu, yurtta kalan öğrencilere Kastamonu'yu tanıtma gezisi düzenledi.


Kastamonu'nun tarihi ve tabii güzelliklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen gezinin ilki Daday ilçesi ve Kasaba köyüne yapıldı.


Yurt Müdür Yardımcısı Nejdet Karakırık ve Murat Masatçı'nın idaresinde çoğu Kastamonu'ya ilk defa gelen 63 öğrenci ile önce Daday Yumurtacı Göletinde piknik yapıldı. Burada öğrencilere ızgara köfte ikram edildi.


Daday İlçe Merkezi gezildikten sonra Kasaba köyündeki 1360 yılında Candaroğulları Hükümdarı Emir Mahmut Bey tarafından yapılan Mahmut Bey Camii'ne gidildi. Burada öğrenciler, çivisiz ahşap caminin orijinal kök boya süslemelerini ilgi ve hayranlıkla inceledi. Öğrenciler, piknik ve geziden çok memnun kaldıklarını ifade ettiler. - KASTAMONU

Kastamonu, İhlas, Sıla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:22 Kaynak: İHA
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