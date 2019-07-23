Son Dakika Haberleri: Sıla Öğrenci Yurdundan mezun olanlar hasret giderdi
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Sıla Öğrenci Yurdundan mezun olanlar hasret giderdi

17 dakika önce

İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdu Mezunlar Buluşmasında huzur, mutluluk ve sevinç yaşandı.

Sıla Öğrenci Yurdundan mezun olanlar hasret giderdi, System.String[]
İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdu Mezunlar Buluşmasında huzur, mutluluk ve sevinç yaşandı.

21 senedir Kastamonu'da faaliyet gösteren, bu süre zarfı içerisinde yüzlerce öğrenci barındırıp, mezun öğrencilerini Türkiye'nin dört bir tarafına uğurlayan Sıla Yurdunun Mezunlar Buluşması üç gün devam etti. Yurt binasında toplanan mezun öğrenciler ve misafirler için burada tanışma, yemek ve çay sohbetleri düzenlendi. Kastamonu'da Nasrullah Meydanı, türbeler, tarihi ve dini mekanlar gezildikten sonra Kadı Dağı Mevkiinde piknik yapıldı. Piknikte samimi sohbet, temiz hava, orman ve yurt aşçılarının nefis köfte ikramı katılanları mutlu etti.

Sıla Yurdunun Konferans Salonunda düzenlenen özel programda, yurdun faaliyetlerini anlatan slayt gösterisinden sonra, Yurt Müdürü Enis Köklü ve katılımcılar düşüncelerini anlatırken duygusal anlar yaşandı. Mezunlar Buluşması Şeref Konuğu İlahiyatçı Yazar Hasan Yavaş, samimi ve mesaj yüklü sohbetiyle programa damga vurdu. Dolu dolu üç günlük program sonunda, Kastamonu'dan ayrılan misafirler, "Çok memnun olduk. Hasret giderdik. Programın her sene tekrarını istiyoruz. Katılamayan arkadaşlarımıza da tavsiye edeceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dediler.

Yurt Müdürü Enis Köklü de, "Biz de kilometrelerce yol kat edip gelen misafirlerimize çok teşekkür ederiz. Bizi çok sevindirdiler. İnşallah sonraki senelerde daha güzel programlarda buluşuruz. Yurdumuzdan mezun olan arkadaşlarımızın, memleketimizin her yerinde, hatta Yurt dışında milletimize hizmet ettiklerini görmek bizi çok duygulandırdı" dedi. - KASTAMONU
Kastamonu, İhlas, Sıla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:49 Kaynak: İHA
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