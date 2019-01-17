Son Dakika Haberleri: Sıla, Ölen Hayvanseverin Baktığı 18 Kediyi Sahiplendi

Sıla, Ölen Hayvanseverin Baktığı 18 Kediyi Sahiplendi

17 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde ortaokul öğrencisi Sıla Zeynep Ara (12), geçen hafta yaşamını yitiren Melahat Özkan'ın (82) evinde baktığı 18 sokak kedisini sahiplendi.

Sıla, Ölen Hayvanseverin Baktığı 18 Kediyi Sahiplendi, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde ortaokul öğrencisi Sıla Zeynep Ara (12), geçen hafta yaşamını yitiren Melahat Özkan'ın (82) evinde baktığı 18 sokak kedisini sahiplendi.

Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyünde yaşayan Melahat Özkan, geçen hafta yaşlılığa bağlı olarak yaşamını yitirince, evinde baktığı 18 kedi sahipsiz kaldı. Bolayır beldesindeki Şehit Nuriye Ak Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Sıla Zeynep Ara, Özkan'ın baktığı kedileri sahiplendi. Ara'nın bu örnek davranışı çevresindekiler tarafından takdir toplarken, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) temsilcisi Julide Gencay Fincancı, kediler için mama ve veteriner desteği verdi.

Ortaokul öğrencisi Sıla Zeynep Ara, "Sahipsiz kalan bu hayvanlara kıyamadım. Sahipleri Melahat teyze de kıyamazdı. Ben de onları beslemeye başladım. Herkes bana yardımcı oluyor. Kediler artık sahipsiz kalmayacak" dedi.

?HAYKONFED temsilcisi Julide Gencay Fincancı ise, "7'nci sınıf öğrencisi bu kızımız ciddi bir hayvansever. Okuldaki ve çevresindeki köpeklerle de ilgileniyor. Sorun kendisini aştığında beni arıyor ve yardım talep ediyor. Biz de ne gerekirse yapıyoruz. Bu hayvanları besleyen ve kendisini çok sevdiğim Melahat ablayı kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Melahat ablam kedilerine kıyamazdı. Hastaneye gittiğinde hep aklı kalırdı" diye konuştu.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:48 Kaynak: DHA

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