Son dakika 3. sayfa: Sıla Şentürk cinayeti davası 23 Ocak 2023 tarihine ertelendi - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Sıla Şentürk cinayeti davası 23 Ocak 2023 tarihine ertelendi

11.10.2022 17:34
Son dakika 3. sayfa: Sıla Şentürk cinayeti davası 23 Ocak 2023 tarihine ertelendi

Gelen son dakika haberlerine göre Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek'in maktule yönelik "çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek'in maktule yönelik "çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya, maktule yönelik "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 16 yıldan 20 yıla, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan ve Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan sanık Gökçek katılmadı.

Sıla Şentürk'ün ailesinin de katılmadığı duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 23 Ocak 2023'e ertelendi. - GİRESUN

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Kaynak: İHA

Sıla Şentürk, Hüseyin Can, Giresun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika 3. sayfa: Sıla Şentürk cinayeti davası 23 Ocak 2023 tarihine ertelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Sıla Şentürk cinayeti davası 23 Ocak 2023 tarihine ertelendi - Son Dakika
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