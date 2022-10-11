Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya, maktule yönelik "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 16 yıldan 20 yıla, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan ve Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan sanık Gökçek katılmadı.

Kaynak: İHA

Sıla Şentürk, Hüseyin Can, Giresun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika 3. sayfa: Sıla Şentürk cinayeti davası 23 Ocak 2023 tarihine ertelendi - Son Dakika

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