Sıla Şentürk'ü öldüren sanığın cinsel istismardan yargılandığı dava sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sıla Şentürk'ü öldüren sanığın cinsel istismardan yargılandığı dava sonuçlandı

21.02.2023 17:32
Sıla Şentürk'ü öldüren sanığın cinsel istismardan yargılandığı dava sonuçlandı

Giresun'da, 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek'e, maktule yönelik "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 16 yıl 8 ay, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Giresun'da, 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek'e, maktule yönelik "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 16 yıl 8 ay, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, maktule yönelik "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 16 yıldan 20 yıla, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan sanık Gökçek, tutuklu bulunduğu Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı.

Sıla Şentürk'ün anne ve babasının katılmadığı duruşmada sanık Gökçek, pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından sanıkla ilgili kararını açıkladı.

Gökçek, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 16 yıl 8 ay, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

16 yaşındaki Sıla Şentürk, ailesiyle yaşadığı eve Ankara'dan gelen Hüseyin Can Gökçek (21) tarafından 16 Şubat 2022'de bıçaklanarak öldürülmüştü.

29 Aralık 2022 tarihinde görülen duruşmada, Hüseyin Can Gökçek, maktul Sıla Şentürk'e yönelik eylemi nedeniyle "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken, mahkeme heyeti, sanığın cezasında haksız tahrik indirimi uygulamamıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Sıla Şentürk'ü öldüren sanığın cinsel istismardan yargılandığı dava sonuçlandı Sıla Şentürk'ü öldüren sanığın cinsel istismardan yargılandığı dava sonuçlandı

Sıla Şentürk, Hüseyin Can, Giresun, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıla Şentürk'ü öldüren sanığın cinsel istismardan yargılandığı dava sonuçlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:01 Kahramanmaraş'ta kilometrelerce uzanan fay hattı havadan görüntülendi
17:47 Depremde mesai arkadaşını kaybeden Volkan Demirel'den gözleri dolduran veda
17:31 Bakan Koca'dan Hataylılara kritik uyarı: Şebeke suyu şu an için içmeye elverişli değil
17:29 İmamoğlu, kayınpederi üzerinden verdiği örnekle vatandaşı kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştı
17:22 Çin'de 2400 yıllık sifonlu tuvalet bulundu
17:13 Kocaeli'de kubbe onarımı sırasında fenalaşan işçiyi itfaiye merdivenle indirdi
17:04 Son Dakika: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 310'a yükseldi
17:02 Her detayı korkunç! Kız arkadaşını vahşice öldüren dövüşçü, cesedi elbise dolabında saklamış
16:32 Balıkesir'de deniz çekilince 3 bin 500 yıllık antik liman ortaya çıktı! Deprem korkusu da beraberinde geldi
16:11 Şaşırtan görüntü! Karadeniz çamura büründü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2023 18:30:28. #1.11#
SON DAKİKA: Sıla Şentürk'ü öldüren sanığın cinsel istismardan yargılandığı dava sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement