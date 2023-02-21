Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, maktule yönelik "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 16 yıldan 20 yıla, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan sanık Gökçek, tutuklu bulunduğu Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı.

Kaynak: AA

Sıla Şentürk, Hüseyin Can, Giresun, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sıla Şentürk'ü öldüren sanığın cinsel istismardan yargılandığı dava sonuçlandı - Son Dakika

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