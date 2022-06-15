Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk ise tek isteğinin adaletin yerini bulması olduğunu ve verilen cezanın biraz olsun acılarını hafifleteceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Sıla Şentürk'ün katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi - Son Dakika

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