Son Dakika Haberleri: Sıla söyledi, Hazer dinledi
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Sıla söyledi, Hazer dinledi

1 saat önce

Bodrum Antik Tiyatroda konser veren Sıla'yı, Hazer Amani yalnız bırakmadı.

Sıla söyledi, Hazer dinledi, System.String[]
Bodrum Antik Tiyatroda konser veren Sıla'yı, Hazer Amani yalnız bırakmadı. Konser alanına gelmeyen Amani, ünlü sanatçıyı kulisten dinlemeyi tercih etti. Uzun bir aradan sonra Bodrum'da ilk konserini veren Sıla, 2. konserini de antik tiyatroda tekrar verdi. Konseri 5 bin kişi izlemeye gelirken Hazer Amani ise konsere 5 dakika kala antik tiyatronun diğer kapısından girerek direk kulise geçti. Konser boyunca Sıla'nın şarkılarını kulisten dinleyen Hazer daha sonra Sıla ile birlikte konser alanından ayrıldı. Kulise kadar yanaşan araca binen ikiliye koruma ordusu da eşlik etti. Hazer'in gazetecilerin görüntü almaması için büyük çaba sarf etmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Sezen Aksu'nun yazdığı yeni şarkısı 'Zeybek' de dinleyicileri tarafından kısa sürede sevilen Sıla'ya daha önceki Bodrum konserinde olduğu gibi zeybek oynayan minik bir efe eşlik etti. Minik efe performansı sonunda kendisine teşekkür eden Sıla'ya, "Asıl biz size teşekkür ederiz binlerce yıllık geçmişi olan bu yerlerde konser verip buraları hala yaşattığınız için" diyerek büyük alkış aldı.
(Eren Ayhan/İHA)
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Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:15 Kaynak: İHA
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