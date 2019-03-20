Son Dakika Haberleri: Sıla Türkiye'yi Gezmeye Devam Ediyor

Sıla Türkiye'yi Gezmeye Devam Ediyor

38 dakika önce

Yeni albümü 'Acı' ile yine müzikseverlerden tam not alan Sıla, Kerki ve Solfej ile birlikte gerçekleştirdiği Türkiye turnesine devam ediyor.

Sıla Türkiye'yi Gezmeye Devam Ediyor, System.String[]

Geçtiğimiz hafta Karadeniz'de 3 konser veren ve binlerce hayranıyla bir araya gelen Sıla'nın şimdiki durakları ise Eskişehir, Malatya ve Kayseri.

Sıla, Kerki ve Solfej ile gerçekleştirdiği Türkiye turnesi kapsamında Karadeniz'den sonra şimdi de Eskişehir, Malatya ve Kayseri'de hayranlarıyla bir araya geliyor. Sıla konserlerinde dillerden düşmeyen ve artık klasikleşen eski şarkılarının yanı sıra, kısa sürede ezberlenen yeni albümündeki şarkılarını da seslendirecek. Biletix üzerinden satışa sunulan biletlere hayranlarının büyük ilgi gösterdiği Sıla, her konserinde olduğu gibi yine performansıyla göz dolduracak.

Sıla'nın Kerki ve Solfej ile gerçekleştireceği sıradaki konserleri

20 Mart 2019 Çarşamba Tasigo Hotel Eskişehir

22 Mart 2019 Cuma Double Tree by Hilton Malatya

23 Mart 2019 Cumartesi Wyndham Grand Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:41 Kaynak: Bültenler

Eskişehir, Kayseri, Türkiye, Sıla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda Canisi Tokat'ta Türk Düşmanı Kazıklı Voyvoda'nın Kaldığı Zindanı Ziyaret Etmiş Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Ümit Yesin'in Son Paylaşımındaki Ayşen Gruda Detayı Yürek Burktu Market İşletmecisinin Ateşe Verdiği Cips, Plastik Gibi Yandı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Meydan Okudu: İspatla Her Şeyi Bırakırım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 09:19:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sıla Türkiye'yi Gezmeye Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]