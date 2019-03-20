Sıla Türkiye'yi Gezmeye Devam Ediyor
38 dakika önce
Yeni albümü 'Acı' ile yine müzikseverlerden tam not alan Sıla, Kerki ve Solfej ile birlikte gerçekleştirdiği Türkiye turnesine devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta Karadeniz'de 3 konser veren ve binlerce hayranıyla bir araya gelen Sıla'nın şimdiki durakları ise Eskişehir, Malatya ve Kayseri.
Sıla, Kerki ve Solfej ile gerçekleştirdiği Türkiye turnesi kapsamında Karadeniz'den sonra şimdi de Eskişehir, Malatya ve Kayseri'de hayranlarıyla bir araya geliyor. Sıla konserlerinde dillerden düşmeyen ve artık klasikleşen eski şarkılarının yanı sıra, kısa sürede ezberlenen yeni albümündeki şarkılarını da seslendirecek. Biletix üzerinden satışa sunulan biletlere hayranlarının büyük ilgi gösterdiği Sıla, her konserinde olduğu gibi yine performansıyla göz dolduracak.
Sıla'nın Kerki ve Solfej ile gerçekleştireceği sıradaki konserleri
20 Mart 2019 Çarşamba Tasigo Hotel Eskişehir
22 Mart 2019 Cuma Double Tree by Hilton Malatya
23 Mart 2019 Cumartesi Wyndham Grand Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:41 Kaynak: Bültenler
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