'Emanet' adlı dizide Halil İbrahim Ceyhan ile başrolü paylaşan Sıla Türkoğlu, kendisine gönderilen çiçeği sosyal medya hesabından paylaştı. Peki Sıla Türkoğlu'na çiçek gönderen gizemli kişi kim? İşte ayrıntılar...
Snob Magazin'in haberine göre;& ;Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu, son yıllarda oyunculuğu, güzelliği ve özel hayatıyla gündemi meşgul ediyor.
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8.03.2021 21:50:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sıla Türkoğlu'na çiçek gönderen gizemli kişi kim? - Son Dakika