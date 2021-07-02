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Sıla Gençoğlu-Ahmet Kural davasında yeni gelişme - Son Dakika

Sıla Gençoğlu-Ahmet Kural davasında yeni gelişme

02.07.2021 12:48
Sıla Gençoğlu-Ahmet Kural davasında yeni gelişme, System.String[]

TANIK: "SILA 'YAPMA' DİYE BAĞIRIYORDU"Duruşmada tanık olarak dinlenen Çağla Yılmaz, "Arkadaşım Ezgi'nin evindeydik, gece saat 3-4 gibiydi, cam kenarında sohbet ediyorduk. Yan taraftaki evin Ahmet Kural'ın evi olduğunu biliyorduk. Sesler gelmeye başladı.

TANIK: "SILA 'YAPMA' DİYE BAĞIRIYORDU"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Çağla Yılmaz, "Arkadaşım Ezgi'nin evindeydik, gece saat 3-4 gibiydi, cam kenarında sohbet ediyorduk. Yan taraftaki evin Ahmet Kural'ın evi olduğunu biliyorduk. Sesler gelmeye başladı. Bağrışmalar başladı. Ahmet Kural 'Seni öldürürüm, o..., dayak istiyorsun' diyordu. Başta polisi aramayı düşündük, sonra korktuğumuz için aramadık. Zeynep arkadaşım, Doğukan'a mesaj attı 'Ahmet Kural evde çok kötü bir kadını dövüyor, polisi arasak mı' diye. Sonrasında olayı magazinlerde görmeye başladık, vicdan azabı çektik. Çünkü böyle bir şey bizim başımıza da gelebilir. Instagram üzerinden Sıla'nın menajerine ulaştım. Daha sonra bizi savcılıktan çağırdılar. Ama Ezgi ve ben kimliklerimizi unuttuğumuz için sadece Zeynep'in ifadesini aldılar. Savcı sadece bir kişinin ifade vermesinin yeterli olacağını söyledi" dedi. Yılmaz, sanık avukatlarının sorusu üzerine camın açık olduğunu belirterek "Dayak ve bağrışma seslerinden dayak attığı kesin bir şekilde belliydi. 15-20 dakika boyunca bağrışma sesleri duyduk. Sıla 'yapma' diye bağırıyordu" dedi.

SILA'NIN AVUKATI: "ORTADA BİR ŞEY YOKKEN OLMAMIŞ BİR OLAY YÜZÜNDEN İDDİADA BULUNMAZ"

Sıla Gençoğlu'nun avukatı Rezan Epözdemir, tanık anlatımlarının dosyayı doğruladığını belirterek "Pencere açık, arada camlar var, gece saat 3-5 arası ve bu mesajın kurgu olduğu söyleniyor. Bu hukuken kabul edilemez. Salt whatsapp mesajları bile iddiaları doğrular niteliktedir. Kadına şiddet dosyasında başkaca husus da aranmamalıdır. Tanık beyanları, whatsapp mesajı, adli tıp raporu yeterlidir. Başkaca ne gibi bir delile başvurulabilir anlamakta güçlük çekiyorum. Dosya açıklığa kavuşmuştur. Müvekkil tüm Türkiye'nin tanıdığı bir kadın sanatçıdır, ortada bir şey yokken kamuoyuna olmamış bir olay yüzünden bir iddiada bulunmaz. Kendi iffetini ortaya atmaz. Keşif yapılması mümkün değildir. Mütalaa doğrultusunda karar verilmesini talep ediyoruz" dedi. Epözdemir, tarafların yeniden dinlenmesine gerek olmadığını belirterek bu celse karar verilmesi talebinde de bulundu.

AHMET KURAL'IN AVUKATI: "KEŞİF YAPILMASINI TALEP EDİYORUM"

Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın ise "Tanıklar iki ev arasında 3-4 metre olduğunu söyledi, ancak bizim aldığımız bilimsel mütalaaya göre 12 metre olduğu söylenmiştir. Arada ağaçlar ve duvar bulunmaktadır. Evin iç yalıtımından dışarıda sesin duyulmasını engelleyecek fiziki koşullar yazılmıştır. Ses duymak ile tanıkların ne duyduğunu bilmesi imkansızdır. Bozma kararı doğrultusunda keşif yapılmasını, mahkeme aksi kanaatte ise şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince beraat kararı verilmesini talep ediyorum" diye konuştu.

KEŞİF TALEBİ REDDEDİLDİ

Duruşma savcısı, aynı şartların tekrardan oluşturulma hususu mümkün olmadığı, mümkün olsa bile sanığa ne şiddetle seslenmesinin istenmesi hususunda bilgi bulunmadığı gerekçesiyle keşif talebinin reddine talep etti. Mahkeme, dinlenen üç tanığın birbirlerini tamamlayan aynı ifadeleri verdikleri, aynı koşulların sağlanmasının mümkün olmadığı, sesin desibelinin keşif sırasında ne şekilde sağlanacağının belirlenmesinin güç olduğu gerekçesiyle keşif talebini reddetti. Sanık Ahmet Kural'ın duruşmalardan bağışık tutulmasına karar veren mahkeme, tanık beyanlarına karşı sanık avukatına süre verilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

Sıla Gençoğlu-Ahmet Kural davasında yeni gelişme

DAVANIN GEÇMİŞİ

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığı iddiasıyla görülen dava, 22 Nisan 2019'da karara bağlanmıştı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi Ahmet Kural'ı, "Tehdit" suçundan 7 ay 15 gün hapis, "Basit yaralama" suçundan 5 ay hapis, "Hakaret" suçundan ise 4 ay 5 gün hapis cezası olmak üzere toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı. Verilen hapis cezaları da ertelenmişti. Ahmet Kural'ın avukatları karar üzerine istinafa başvurmuştu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi başvuruyu kabul ederek Ahmet Kural hakkındaki kararı, olayda basit yargılama usulünün uygulanmamasını, tanıkların dinlenmesi ve keşif yapılması gerekçeleriyle bozmuştu. Bozma sonrası 19 Şubat'ta yeniden yargılanmasına başlanan Ahmet Kural hakkında duruşma savcısı mütalaasını vererek "Hakaret", "Basit yaralama", "Tehdit" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi talep etmişti.

Sıla Gençoğlu-Ahmet Kural davasında yeni gelişme

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Güncel Sıla Gençoğlu-Ahmet Kural davasında yeni gelişme - Son Dakika


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