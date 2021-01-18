Şarkıcı Sıla ve Hazer Amani çifti tek celsede boşandı - Son Dakika

Şarkıcı Sıla ve Hazer Amani çifti tek celsede boşandı

18.01.2021 12:55

Geçen yıl ocak ayında nikah masasına oturan şarkıcı Sıla ve şef Hazer Amani çifti bugün Bodrum'da boşandı. Adliyeye gelen Sıla ve Hazer Amani'nin boşanma davası 15 dakika sürdü.

Geçtiğimiz aylarda yazılı bir açıklama yaparak boşanacaklarını duyuran Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani çifti bugün tek celsede evliliklerini bitirdi. Sıla, avukatı Mehtap Kaya ile adliyeye sabah erken saatlerde geldi. Hazer Amani ise avukatı Süsen Gödekmerdan ile davaya 5 dakika kala adliyeye giriş yaptı. Saat 10.00'da başlayan dava, 10.15'te sona erdi.

"SÖYLEYECEK BİR ŞEY YOK"

Uzun süre aşklarıyla gündemden düşmeyen ve ilk başta sevgili olduklarını saklayan daha sonra geçtiğimiz yıl Ocak ayında evlenen çiftin boşanmaları ise 15 dakika sürdü. Muhabirlerin sorusu üzerine boşandıklarını söyleyen Sıla, teşekkür ederek adliyeden ayrıldı. Hazer Amani ise "Söyleyecek bir şey yok" diyerek adliyeden ayrıldı.

Sıla'yı yakın dostları yalnız bırakmazken, Hazer Amani'nin ise adliyeye tek geldi.

Sıla ve Hazer Amani çifti tek celsede boşandı
Şarkıcı Sıla ve Hazer Amani çifti tek celsede boşandı

Hazer Amani, Ocak, Sıla, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Sıla ve Hazer Amani çifti tek celsede boşandı - Son Dakika Magazin


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