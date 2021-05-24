Sıla ve İlker Kaleli aşkı belgelendi

Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz yıl Hazer Amani ile evlenmişti. Ancak çift, bu yılın başında boşanmıştı. İkilinin boşanma davası sadece 15 dakika sürmüştü.

Boşanma sonrası Bodrum'a giden ve koronavirüs pandemisi dönemini orada geçirmeye karar veren Sıla Gençoğlu'nun, gönlünü oyuncu İlker Kaleli'ye kaptırdığı iddia edilmişti.

AŞK BODRUM'DA YAŞANIYOR

Konuyla ilgili sessizliklerini koruyan Sıla ve İlker Kaleli'nin aşkı Bodrum'da ortaya çıktı. Ünlü çift, ilk kez Bodrum'da Magazin Burada objektiflere takıldı.

300 BİN TL'LİK AŞK YUVASI

Şarkıcı, Korkmaz Bitez'deki çiftlik evinden havuz partileri yaparak çok ses çıkardığı için çıkarıldığı iddia edilmişti. Yeni evini Bitez Otel'ine ait villarında bulan Sıla, 300 bin TL değerinde sezonluk villa kiraladı. Yaklaşık bir aydır sevgilisi İlker Kaleli ile tatil yapan şarkıcı, evin etrafını çitlerle çevirerek görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.

Evden hiç çıkmayan ikili market alışverişinden, restoran siparişlerine kadar şoförüne yaptırdı. Hatta evin çöplerini bile şoförüne attırarak kimsenin kendilerini görmesini istemedi.

Bitez sahilinde gözlerden uzak yaşamaya çalışan çiftten İlker Kaleli, havuz başında telefonla konuşurken görüntülendi.

Otelin katındaki sevenleri kendisini görünce, görüntülendiğini fark edip kapı eşiğinde ki sevgilisine "Sıla dışarı çıkma birileri bizi çekiyor" diyerek eve koşarak geçti.