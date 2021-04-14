Sıla ve İlker Kaleli aşklarını sosyal medyaya taşıdı! Birbirini takibe aldılar

Geçen yıl ocak ayında şef Hazer Amani ile evlenen Sıla, bu yılın başında da tek celsede boşandı. Salgından dolayı Bodrum'da yaşamaya başlayan Sıla'nın İlker Kaleli ile yeni bir ilişkiye başladığı ortaya çıktı.

BİRBİRLERİNİ TAKİBE ALDILAR

Aşk haberleri çıkmadan önce birbirlerini takip etmeyen çift, ilişkilerini sosyal medyaya taşıdı ve birbirlerini takip etmeye başladı. Çift aşklarını Bodrum'da gözlerden uzak yaşamaya çalışıyor. Bir aydır birlikte olan ikilinin oldukça mutlu olduğu söyleniyor.

Çift aşklarının ortaya çıkmasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.