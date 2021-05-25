Sıla ve İlker Kaleli, romantik kareleriyle aşklarını ilan etti

Hazer Amani ile tek celsede boşanan Sıla ile İlker Kaleli'nin uzun süredir aşk yaşadıkları iddiası doğru çıktı. Önceki gün Sıla'nın evinde görüntülenen İlker, çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozdu.

"CANIMDAN CAN BİR YERE"

Instagram hesaplarından aynı anda paylaşım yapan ikili, aşklarının ilan etti. Kaleli, Sıla'ya sarıldığı pozu "Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere" notuyla paylaşırken Sıla da "Diyecek afili söz çok ;fakat söze ne hacet. Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın" notunu ekledi.

İLKER, SILA'NIN EVİNDE YAKALANMIŞTI

Sıla ve İlker Kaleli, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesaplarından birbirini takip ederek aşk dedikodularını alevlendirmişti. Gündemden düşmeyen ikiliden İlker Kaleli'nin Sıla Gençoğlu'nun Bodrum'da kiraladığı villada görüntülenmesi aşkı ortaya çıkarmıştı.

İşte çiftin aşk dolu kareler...