Sıla ve İlker Kaleli, romantik kareleriyle aşklarını ilan etti - Son Dakika

Sıla ve İlker Kaleli, romantik kareleriyle aşklarını ilan etti

25.05.2021 15:10
Sıla ve İlker Kaleli, romantik kareleriyle aşklarını ilan etti, System.String[]

Uzun zamandır birlikte oldukları konuşulan İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu çifti, kişisel sosyal medya hesapları üzerinden birlikte çekildikleri romantik karelerini paylaşarak adeta aşklarını ilan etti. İkilinin, fotoğrafların altına düştüğü duygusal notlar da bir hayli dikkat çekti.

Hazer Amani ile tek celsede boşanan Sıla ile İlker Kaleli'nin uzun süredir aşk yaşadıkları iddiası doğru çıktı. Önceki gün Sıla'nın evinde görüntülenen İlker, çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozdu.

"CANIMDAN CAN BİR YERE"

Instagram hesaplarından aynı anda paylaşım yapan ikili, aşklarının ilan etti. Kaleli, Sıla'ya sarıldığı pozu "Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere" notuyla paylaşırken Sıla da "Diyecek afili söz çok ;fakat söze ne hacet. Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın" notunu ekledi.

İLKER, SILA'NIN EVİNDE YAKALANMIŞTI

Sıla ve İlker Kaleli, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesaplarından birbirini takip ederek aşk dedikodularını alevlendirmişti. Gündemden düşmeyen ikiliden İlker Kaleli'nin Sıla Gençoğlu'nun Bodrum'da kiraladığı villada görüntülenmesi aşkı ortaya çıkarmıştı.

Sıla ve İlker Kaleli, romantik kareleriyle aşklarını ilan etti

İşte çiftin aşk dolu kareler...

Sıla ve İlker Kaleli, sarmaş dolaş pozlarını paylaşarak aşklarını ilan etti
Sıla ve İlker Kaleli, sarmaş dolaş pozlarını paylaşarak aşklarını ilan etti
Sıla ve İlker Kaleli, romantik kareleriyle aşklarını ilan etti
Sıla ve İlker Kaleli, romantik kareleriyle aşklarını ilan etti

İlker Kaleli, Hazer Amani, Sıla, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sıla ve İlker Kaleli, romantik kareleriyle aşklarını ilan etti - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (5)
Tüm yorumlar için tıklayınız

Son Dakika

Kendisine küfür içerikli mesajlar gönderilen Sude Yalçınkaya patladı: Ağzınızı yırtarım Kendisine küfür içerikli mesajlar gönderilen Sude Yalçınkaya patladı: Ağzınızı yırtarım Yaşlı kadının yüzmek için girdiği denizden, cansız bedeni çıktı! Yaşlı kadının yüzmek için girdiği denizden, cansız bedeni çıktı! Aracında yarı çıplak halde bulunan şahıs, sıcak havayı gerekçe gösterdi Aracında yarı çıplak halde bulunan şahıs, sıcak havayı gerekçe gösterdi Atilla Peker ve yanındaki kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Atilla Peker ve yanındaki kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Beşiktaş'ın istediği kaleci Tomas Vaclik, Sevilla'dan ayrıldı Beşiktaş'ın istediği kaleci Tomas Vaclik, Sevilla'dan ayrıldı Ukrayna basınından Fenerbahçe için bomba iddia: Teknik direktörlük için Sergiy Rebrov ile görüşülüyor Ukrayna basınından Fenerbahçe için bomba iddia: Teknik direktörlük için Sergiy Rebrov ile görüşülüyor Sevgilisinin evli olduğunu öğrenince ayrılmak isteyen genç kadın ensesinden vuruldu Sevgilisinin evli olduğunu öğrenince ayrılmak isteyen genç kadın ensesinden vuruldu Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeli'ye teşekkür etti: Müteşekkiriz Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeli'ye teşekkür etti: Müteşekkiriz

Son Dakika Haberleri
16:22 Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti
16:12 Galatasaray'da İbrahim Özdemir başkan adayı oldu
16:06 Kendisine küfür içerikli mesajlar gönderilen Sude Yalçınkaya patladı: Ağzınızı yırtarım
16:05 Son Dakika! Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu
15:41 FIFA, genç hocaları yetiştirmesi için Fatih Terim'e teklif yaptı
15:20 Atilla Peker ve yanındaki kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:10 Sıla ve İlker Kaleli, romantik kareleriyle aşklarını ilan etti
15:07 Beşiktaş'ın istediği kaleci Tomas Vaclik, Sevilla'dan ayrıldı
14:56 Başarılı oyuncu İlker Ayrık, Seksenler dizisine geri dönüyor
14:51 Tokkal çiftini ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı, 3 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Galatasaray'da İbrahim Özdemir başkan adayı oldu Galatasaray'da İbrahim Özdemir başkan adayı oldu         
16:12
Son Dakika! Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu Son Dakika! Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:05
FIFA, genç hocaları yetiştirmesi için Fatih Terim'e teklif yaptı FIFA, genç hocaları yetiştirmesi için Fatih Terim'e teklif yaptı         
15:42
Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı         
15:28
İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi         
15:13
Başarılı oyuncu İlker Ayrık, Seksenler dizisine geri dönüyor Başarılı oyuncu İlker Ayrık, Seksenler dizisine geri dönüyor         
14:56
Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti         
14:18
Parkta iki kişi bıçaklı ve silahlı kavgaya tutuşurken, sesleri duyanlar çocuklarını alıp kaçtı Parkta iki kişi bıçaklı ve silahlı kavgaya tutuşurken, sesleri duyanlar çocuklarını alıp kaçtı         
13:57
Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı         
13:54
Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti         
13:51
Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek         
13:16
Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım         
13:06
Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister? Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister?         
11:56
Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi         
09:25
5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor 5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor         
09:12
Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi? Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi?         
22:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2021 16:26:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sıla ve İlker Kaleli, romantik kareleriyle aşklarını ilan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement