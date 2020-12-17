Sıla ve Yalın'dan yılbaşı sürprizi
17.12.2020 07:47
Yeni şarkı geliyorSosyal medyada yaptıkları düetlerle beğeni toplayan Sıla ve Yalın hayranları için yılbaşı sürprizi hazırladı.
Yeni şarkı geliyor
Sosyal medyada yaptıkları düetlerle beğeni toplayan Sıla ve Yalın hayranları için yılbaşı sürprizi hazırladı. Dostlukları 20 yıl öncesine dayanan ünlü şarkıcılar "Ver O Zaman Gömleklerimi" isimli yeni bir şarkıya imza attı. Sıla ve Yalın söz ve müziğini birlikte yaptıkları şarkı için önümüzdeki günlerde stüdyoya girecek.
BODRUM'DA KLİP ÇEKECEKLER
İkili şarkının klibi için de beraber kamera karşısına geçecek. Şarkının Bodrum'da çekilecek video klibini Murathan Özbek yönetecek. "Ver O Zaman Gömleklerimi" yeni yılın ilk günü tüm dijital platformlarda yerini alacak.
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