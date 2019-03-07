Son Dakika Haberleri: Sıla: Yargının Vereceği Kararı Saygıyla Bekliyorum

Sıla: Yargının Vereceği Kararı Saygıyla Bekliyorum

1 saat önce

İstanbul DHAŞarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin ilk duruşma bugün görüldü.

Sıla: Yargının Vereceği Kararı Saygıyla Bekliyorum, System.String[]
İstanbul DHA

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin ilk duruşma bugün görüldü. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonrası Sıla sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yargının vereceği kararı saygıyla beklediğini söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Sıla, "Adalete duyduğum güvenin arttığı bir sabahtı. Salt kendim değil, tüm şiddet gören kadınların adına arkasında durduğum davama gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim. Ancak sanık ve avukatlarının mahkemede konuşulan doğruları basın önünde bükmesini de yadırgadığımı belirtmeliyim. Yine! Yargının  vereceği kararı saygıyla bekliyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:09 Kaynak: DHA

İstanbul, Sıla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aziz Yıldırım'a Rasim Ozan Kütahyalı'ya Hakaretten Para Cezası Medine Tweetiyle Tepki Gören Berna Laçin'e, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Sürpriz Karar!

Binali Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Ziyaret Etti Korkunç Rakamlar! Kız Çocuğuna Cinsel Şiddet, Yüzde 67 Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 20:13:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sıla: Yargının Vereceği Kararı Saygıyla Bekliyorum
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]