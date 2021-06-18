Sıla yeni yaşını İlker Kaleli'ye romantik sözlerle kutladı: 40 yıl seni bekledim

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu İlker Kaleli'nin aşkı devam ediyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten Sıla, kendi doğum gününde romantik bir paylaşım yaptı.

"O BAKTIĞIN GÖZÜM DEĞİL KALBİM"

Kaleli'nin elini tuttuğu fotoğrafı 3,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Sıla, altına şu notu düştü: "O tuttuğun elim değil, kalbim. Eğildikçe değdim içime. Geçen zamanın ardından baktım. Hanın kapılarını kapattım. Buralara varana dek Yel de esti, kasırga da vurdu. Sen olursan bir kırk yıl daha deviririm gibi bir cesaret var şimdi içimde. O baktığın gözüm değil, kalbim. Ve sen bana bu hayatın armağanısın. 40 sene bekledim. Şükranla... Doğum günüm kutlu olsun."

AŞKLARINI SOSYAL MEDYADA İLAN ETTİLER

İlker Kaleli-Sıla çifti, aşklarını sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflarla ilan etmişlerdi. İlker Kaleli, Sıla'ya sarılarak verdiği pozu "Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere..." notuyla paylaştı.

Sıla ise aşkın ilk fotoğrafını "Diyecek afili söz çok ;fakat söze ne hacet. Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın." mesajıyla yayınladı.