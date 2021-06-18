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Sıla yeni yaşını İlker Kaleli'ye romantik sözlerle kutladı: 40 yıl seni bekledim - Son Dakika

Sıla yeni yaşını İlker Kaleli'ye romantik sözlerle kutladı: 40 yıl seni bekledim

18.06.2021 13:55

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, doğum gününü İlker Kaleli ile ilgili yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı. Sosyal medya hesabından Kaleli'nin elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaşan Sıla, "Ve sen bana bu hayatın armağanısın.40 sene bekledim" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu İlker Kaleli'nin aşkı devam ediyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten Sıla, kendi doğum gününde romantik bir paylaşım yaptı.

"O BAKTIĞIN GÖZÜM DEĞİL KALBİM"

Kaleli'nin elini tuttuğu fotoğrafı 3,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Sıla, altına şu notu düştü: "O tuttuğun elim değil, kalbim. Eğildikçe değdim içime. Geçen zamanın ardından baktım. Hanın kapılarını kapattım. Buralara varana dek Yel de esti, kasırga da vurdu. Sen olursan bir kırk yıl daha deviririm gibi bir cesaret var şimdi içimde. O baktığın gözüm değil, kalbim. Ve sen bana bu hayatın armağanısın. 40 sene bekledim. Şükranla... Doğum günüm kutlu olsun."

Sıla'dan İlker Kaleli'ye mesaj: 40 yıl seni bekledim!

AŞKLARINI SOSYAL MEDYADA İLAN ETTİLER

İlker Kaleli-Sıla çifti, aşklarını sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflarla ilan etmişlerdi. İlker Kaleli, Sıla'ya sarılarak verdiği pozu "Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere..." notuyla paylaştı.

Sıla'dan İlker Kaleli'ye mesaj: 40 yıl seni bekledim!

Sıla ise aşkın ilk fotoğrafını "Diyecek afili söz çok ;fakat söze ne hacet. Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın." mesajıyla yayınladı.

Sıla'dan İlker Kaleli'ye mesaj: 40 yıl seni bekledim!

Sıla yeni yaşını İlker Kaleli'ye romantik sözlerle kutladı: 40 yıl seni bekledim
Sıla ve İlker Kaleli, sarmaş dolaş pozlarını paylaşarak aşklarını ilan etti

İlker Kaleli, Medya, Doğum, Sıla, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Sıla yeni yaşını İlker Kaleli'ye romantik sözlerle kutladı: 40 yıl seni bekledim - Son Dakika Magazin


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