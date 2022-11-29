Sıla'yı boğazını keserek öldüren sanığın akıl sağlığı yerinde çıktı - Son Dakika
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Sıla'yı boğazını keserek öldüren sanığın akıl sağlığı yerinde çıktı

29.11.2022 16:40
Sıla'yı boğazını keserek öldüren sanığın akıl sağlığı yerinde çıktı

GİRESUN'da, eski nişanlısı Sıla Şentürk'ü (16) boğazını keserek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Hüseyin Can Gökçek'in (21), adli tıp üst kurulunca hazırlanan raporda, akıl sağlının yerinde ve ceza sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

GİRESUN'da, eski nişanlısı Sıla Şentürk'ü (16) boğazını keserek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Hüseyin Can Gökçek'in (21), adli tıp üst kurulunca hazırlanan raporda, akıl sağlının yerinde ve ceza sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

Ankara'da bir şirkette çalışan Hüseyin Can Gökçek, 16 Şubat'ta geldiği Erikliman köyünde eski nişanlısı Sıla Şentürk ile tartıştı. İkili arasında nişan atma meselesi ve ailenin tehdit iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasından dolayı çıkan tartışmada Gökçek, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla genç kızın boğazını kesti. Sıla, kanlar içinde yerde kalırken, Gökçek kaçtı. Bu anlara tanık olan ve o dönem işitme ile konuşma engeli bulunan babaanne, durumu güçlükle komşularına ifade edip, yardım istedi. Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Sıla'nın cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kaçmaya çalışırken yakalanan Gökçek ise tutuklandı.

Sıla Şentürk'ü daha önce kaçıran ve 'cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlamasıyla yargılanması süren Hüseyin Can Gökçek hakkında, 'tasarlayarak ve canavarca hisle çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Giresun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2'nci duruşmaya Gökçek, tutuklu bulunduğu Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşmada Sıla Şentürk'ün ailesi ile taraf avukatları da hazır bulundu.CEZA SORUMLULUĞU TAMMahkeme heyeti, önceki duruşmada sanık Hüseyin Can Gökçek için 'akıl ve ruh sağlığı' ile ilgili adli tıp üst kurulu raporunun geldiğini duyurdu. Heyet, raporda sanığın akıl sağlının yerinde ve ceza sorumluluğunun tam olduğunun belirtildiğini açıkladı. Savunmasında rapora itiraz eden Gökçek, "Olay medyatik olduğundan, akıl sağlığım yönündeki rapor 5 dakikada hazırlandı. 17 yıllık raporum var. Tam teşekküllü hastaneden yeniden rapor hazırlanmasını istiyorum" dedi.

Sanığın avukatı, müvekkili hakkında yeni rapor talebinde bulunarak, iki aile arasında nişan merasimine ait görüntülerin yer aldığı CD'yi de mahkeme heyetine sundu. Duruşmada, Sıla Şentürk'ün ailesi de sanığın en ağır cezayı almasını istedi.  Yeni rapor talebini reddeden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 29 Aralık'a erteledi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Sıla'yı boğazını keserek öldüren sanığın akıl sağlığı yerinde çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sıla'yı boğazını keserek öldüren sanığın akıl sağlığı yerinde çıktı - Son Dakika
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