'Şila'yla aramada yolcu valizinde 2 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

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'Şila'yla aramada yolcu valizinde 2 kilo metamfetamin ele geçirildi
7 saat önce
VAN'ın merkez Edremit ilçesinde otobüste yapılan aramada, 2 kilo 240 gram metamfetamin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:56 Kaynak: DHA
VAN'ın merkez Edremit ilçesinde otobüste yapılan aramada, 2 kilo 240 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesi Su Sporları Merkezi önünde güvenlik uygulaması yaptı. Uygulamada durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yapıldı. Narkotik madde arama köpeği 'Şila' ile birlikte yapılan aramada, yolcu E.K.'ye ait olduğu öğrenilen valizin kasnağı içerisinde zulalanmış 2 kilo 240 gram metamfetamin ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek' suçundan gözaltına alınan E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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