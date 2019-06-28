Son Dakika Haberleri: Sıla Yolu'na bisikletle çıktı: 25 gün sürecek
Son Dakika Güncel Haber

Sıla Yolu'na bisikletle çıktı: 25 gün sürecek

34 dakika önce

BELÇİKA'da yaşayan ve kendisine ait işyeri bulunan 5 çocuk babası Kayserili Mustafa Öz (59), yıllık iznini geçirmek için Kayseri'ye yola çıktı.

Sıla Yolu'na bisikletle çıktı: 25 gün sürecek, System.String[]
BELÇİKA'da yaşayan ve kendisine ait işyeri bulunan 5 çocuk babası Kayserili Mustafa Öz (59), yıllık iznini geçirmek için Kayseri'ye yola çıktı. Ancak, Öz bu yolculuk için alışılmamış bir yol tercih etti. Gurbetçiler uçak ya da özel araçları ile Türkiye'ye giderken, Öz yaklaşık 25 gün sürmesi planlanan yolculuk için bisikleti tercih etti. Mustafa Öz, dün saat 06.00'da Belçika'nın Antwerp şehri Temse belediyesinden yola çıktı. 

KOMŞULARLA VEDALAŞTI

Yola çıkmadan önce komşuları ile vedalaşan Mustafa Öz'ü ailesi ise geleneksel olarak arkasından su dökerek uğurladı. Bisiklet ile yaklaşık olarak 4 bin 150 kilometrelik bu mesafeyi 25 günde geçmeyi hedefleyen Öz, yolculuğu boyunca 7 ülkeden geçerken 50'ye yakın kenti geride bırakacak. Öz yolculuğu boyunca Belçika, Luxemburg, Fransa, Isviçre, İtalya'yı karadan geçtikten sonra gemi ile Yunanistan'a inecek ve buradan Türkiye'ye giriş yapacak.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:38 
çocuk, kayseri, belçika, mustafa öz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yılın tabanca ödülü Türk markası Canik'e verildi Rusya Lideri Putin ve ABD Lideri Trump, Türkiye'yi konuştu Son dakika! İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve tüm yardımcıları istifa etti 23 Haziran'dan sonra 4 parti masaya oturdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 16:12:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sıla Yolu'na bisikletle çıktı: 25 gün sürecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]