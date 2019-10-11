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Sıla Yurdunda kalan öğrencilerden harekata destek

1 saat önce

İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdunda kalan 152 üniversite öğrencisi Barış Pınarı Harekatının zaferle sonuçlanması için Fetih Suresini okudu ve ardından dua etti.

Sıla Yurdunda kalan öğrencilerden harekata destek, System.String[]

İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdunda kalan 152 üniversite öğrencisi Barış Pınarı Harekatının zaferle sonuçlanması için Fetih Suresini okudu ve ardından dua etti. Yurtta kalan yabancı öğrencilerinde eşlik ettiği Fetih Suresi'nde öğrenciler, her türlü göreve hazır olduklarını belirttiler.


İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdunda kalan ve aralarında yabancı uyruklu öğrencilerinde bulunduğu 152 üniversite öğrencisi, akşam namazına müteakip yurt mescidinde toplanarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'ye düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresini okudu. Azerbaycanlı Sabir, Tacikistanlı Muhammed Hüseyn, Somalili Abdulhalim, Muşlu Hakan, Çankırılı Mahir ve İbrahim Salgın, Fetih ve diğer sureleri okudu.


Okunan Kur'an-ı Kerim'den sonra Yurt Müdürü Enis Köklü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zaferi, terörün kökünün kazınması ile birlik ve beraberlik için dua etti.


Daha sonra Ay-Yıldızlı Bayrağın önünde toplanan öğrenciler, Azerbaycanlı, Somalili, Afganistanlı, Türkmenistanlı, Suriyeli, Iraklı ve Türkiye'nin dört bir tarafından gelen 100 den fazla öğrenci, "Kahraman ordumuzun zaferle dönmesi için dua ettik. Biz de her türlü göreve hazırız" dediler. - KASTAMONU

Barış Pınarı Harekatı, İhlas, Sıla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:40 Kaynak: İHA
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