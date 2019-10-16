Son Dakika Haberleri: Silah ambargoları kısa sürede etkisiz uzun vadede sorun yaratabilir
Son Dakika Ekonomi Silah ambargoları kısa sürede etkisiz uzun vadede sorun yaratabilir

Silah ambargoları kısa sürede etkisiz uzun vadede sorun yaratabilir

6 dakika önce

Başta Avrupa olmak üzere çeşitli ülkelerin Türkiye'ye silah ambargoları, kısa vadede kullanılan platform ve sistemlerin çalışmasını engelleyecek bir etki yapmayacak.

Silah ambargoları kısa sürede etkisiz uzun vadede sorun yaratabilir, System.String[]

Başta Avrupa olmak üzere çeşitli ülkelerin Türkiye'ye silah ambargoları, kısa vadede kullanılan platform ve sistemlerin çalışmasını engelleyecek bir etki yapmayacak. Ancak uzun vadede ise platform, sistemlerin geliştirilmesi ve yürüyen projelerin sonuçlandırılması için ambargo risk yaratabilir.

Türkiye, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:57 
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