Silah ambargoları kısa sürede etkisiz uzun vadede sorun yaratabilir
6 dakika önce
Başta Avrupa olmak üzere çeşitli ülkelerin Türkiye'ye silah ambargoları, kısa vadede kullanılan platform ve sistemlerin çalışmasını engelleyecek bir etki yapmayacak.
Başta Avrupa olmak üzere çeşitli ülkelerin Türkiye'ye silah ambargoları, kısa vadede kullanılan platform ve sistemlerin çalışmasını engelleyecek bir etki yapmayacak. Ancak uzun vadede ise platform, sistemlerin geliştirilmesi ve yürüyen projelerin sonuçlandırılması için ambargo risk yaratabilir.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:57
ABD'nin yaptırım kararı sonrası Berat Albayrak'ın ABD'deki toplantıya katılmayacağı iddia edildi Güngören'de çatışma: 1 ölü, 2 yaralı 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Kanada, Türkiye'ye silah satışını askıya aldı ABD savcıları Halkbank hakkında iddianame hazırladı