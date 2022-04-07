Silah arkadaşını vuran uzman çavuş hakim karşısına çıktı - Son Dakika
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Silah arkadaşını vuran uzman çavuş hakim karşısına çıktı

07.04.2022 13:59
Silah arkadaşını vuran uzman çavuş hakim karşısına çıktı

Kuzey Irak'ta silah arkadaşını vurup şehit eden sanık uzman çavuş hakim karşısına çıktı.

Kuzey Irak'ta silah arkadaşını vurup şehit eden sanık uzman çavuş hakim karşısına çıktı.

5 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşen olayda Kuzey Irak'taki bir üs bölgesinde beylik tabancasını temizledikten sonra yatan arkadaşı Piyade Uzman Çavuş Emrah E.'ye silahı doğrultup ateş eden Piyade Uzman Çavuş Ertuğrul Y.'nin yargılanmasına başlandı.

Olay sonrası hazırlanan iddianamede sanık Ertuğrul Y. hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Silahı boş zannettiğini öne süren sanık, tetiğe basınca birden ateş ettiğini beyan etti.

"Emrah benim en yakın arkadaşımdı"

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ertuğrul Y. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan Ertuğrul Y., silahının tozlandığı için temizlediğini beyan ederek, "Silahı elime aldım, namluda mermi yoktu, şarjörü çıkardım ve yere doğru bir kere tetik düşürdüm. İçinde mermi olmadığı için silah patlamadı. Daha sonra yanımda olan Emrah'a şaka amaçlı onun üzerine doğru tuttum ve bir kez daha tetik düşürdüm ve yine silah patlamadı. Daha sonra Hakan arkadaşım 'bir daha yapma, şakası olmaz' dedi. Sonra ben silahı yan tarafıma koydum. Silahı alıp yerine koyacaktım bu sefer arkadaşım Emrah silahın namlusundan tutarak alnına dayadı. Gülerek 'vur' dedi. Ben de o anda silah boş sanıyordum tetiğe basınca silah birden ateş aldı. Emrah benim en yakın arkadaşımdı pişmanım" dedi.

"Silahla şaka olmaz diye uyardık"

Duruşmada olayın yaşandığı üs bölgesinde görevli olan askeri personeller de tanık olarak dinlendi. Tanıklardan Savaş G. silahla şaka olmaz diye uyardıklarını söyleyerek, "Emrah ve Ertuğrul yakın arkadaştı. Yere doğru tetik düşürdükten sonra Emrah'a doğru tutarak tetik düşürdü. Silahla şaka olmaz diye uyardık. Daha sonra şarjörü taktı, mekanizmayı kurdu ve tetiği çekti. Silah bir anda patladı ne olduğunu anlamadık. Ben olayı net gördüm ve hala gözümün önünden gitmiyor. Ertuğrul şoka girmişti ve ağlıyordu" ifadelerini kullandı. Tanık ve sanık beyanlarını dinleyen mahkeme eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. - ANKARA

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Çavuş, Silah, Şehit, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silah arkadaşını vuran uzman çavuş hakim karşısına çıktı - Son Dakika


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