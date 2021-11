Son dakika haberleri! SİLAH ARKADAŞININ BAŞINDAN VURDUĞU ASKERE, 6 AY SONRA ŞEHİTLİK UNVANI VERİLDİ - Son Dakika

KİLİS'te, uyurken silah arkadaşı tarafından tüfekle başından vurulan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya (23), 6 ay sonra mahkeme kararıyla şehit sayıldı.

Olay, 30 Nisan'da Suriye sınırındaki Şehit Musa Özalkan Piyade Hudut Karakolu'nda meydana geldi. Piyade Astsubay Çavuş Hakan Katırcı, karakolda birlikte görev yaptığı arkadaşı Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya'yı uyurken bilinmeyen nedenle tüfekle başından vurdu. Katırcı, daha sonra tüfeği göğsüne dayayıp ateşleyerek yaşamına son verdi. Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya, Gaziantep'te düzenlenen törenle toprağa verildi. Ailesi, oğullarına şehit unvanının verilmesi için Milli Savunma Bakanlığı'na başvurdu.

ŞEHİT KABUL EDİLDİ, YENİDEN DEFNEDİLECEK

Genelkurmay Başkanlığı da yapılan inceleme ve soruşturma sonunda aileye Mehmet Can Kaya'nın şehit olduğunu belirten tebligatta bulundu. Askeri yetkililerin, Feride- Oğur Kaya çiftine çocuklarının şehit kabul edildiğini belirtmesinin ardından, ailenin yaşadığı ev ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Defnedildiği mezardan alınan Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya, yarın düzenlenecek törenle bu kez şehitlikte toprağa verilecek.

'GURUR DUYDUM'

Oğlu Mehmet Can ile hayatının her alanında gurur duyduğunu ve şehit kabul edilmesiyle bir kez daha göğsünün kabardığını anlatan anne Feride Kaya, "Kendisinin hayatta istediği her şey oldu. Şehitliği de çok istiyordu o da oldu. Oğlum hak ettiği mertebede şu anda ve ben onunla gurur duyuyorum. Acısı ve ateşi büyük, onu tarif edemem. Vatan sağ olsun diyorum. Benim iki oğlum vardı birisi şehit oldu, diğer oğlumun da o üniformayı giymesini istiyorum" dedi.

'OĞLUM HEP ŞEHADETİ ARZULADI'

Şehit Kaya'nın babası Oğur Kaya ise oğlunun vatan sevgisiyle büyüdüğünü söyledi. Mehmet Can'ın hayatı boyunca hep dürüstlükten ve adaletten yana olduğunu dile getiren Oğur Kaya, oğlunun şehitliği hep arzuladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Benim oğlum 30 Nisan günü görevden gelip yatağında uyuduğu sırada öldürüldü. O süreçten bugüne kadar biz sadece bekledik. Çok şükür şehitliği geldi ama hiçbir şey çocuğumuzu geri getirmez. Kendisi gerçek anlamda vatanseverdi. Görev yapmış olduğu diğer karakollardan üstün başarı belgesi vardı. Kendisi uzman askerliği kazanmadan önce polisliği yedeklerden kazanmıştı. O zamanlarda bana, 'İnşallah Doğu'ya giderim, düşüp şehit olmayı isterdim' derdi. Ben de 'Vatan aşkı, bayrak aşkı güzeldir. Arkanda bekleyenlerin var eksik dua etme' derdim. Benim oğlum vatan için bayrak aşkı için yatağında katledildi. Oğlumla gurur duyuyorum. Başımı dik etti ve onurlandırdı. Benim oğlumun yeri şehitliktir ve silah arkadaşlarının yanıdır. Benim oğlum hiçbir zaman bir daha geri gelmeyecek. Ne diyeyim vatan sağ olsun."