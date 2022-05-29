Silah arkadaşları 33 yıl sonra Kayserili gaziyi ziyarete geldi - Son Dakika
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Silah arkadaşları 33 yıl sonra Kayserili gaziyi ziyarete geldi

29.05.2022 15:35
Silah arkadaşları 33 yıl sonra Kayserili gaziyi ziyarete geldi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1989 yılında vatani görevini yaparken gazi olan Abdullah Sönmez'i, 33 yıl sonra silah arkadaşları Kayseri'de ziyaret etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1989 yılında vatani görevini yaparken gazi olan Abdullah Sönmez'i, 33 yıl sonra silah arkadaşları Kayseri'de ziyaret etti.

Sosyal medyada "Yüksekova Derecik Komandoları" adıyla grup kuran asker arkadaşları, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelerek kentte buluştu.

Pastırmacılar Parkı'ndaki buluşma etkinliğinde konuşan gazi Abdullah Sönmez, 1989'da Hakkari Çukurca Kazan Vadisi'nde çıkan çatışmada terhisine 1,5 ay kala yaralandığını söyledi.

Tekerlekli sandalyeyle yaşama tutunan Sönmez, "Arkadaşlarım Türkiye'nin her yerinden çıkıp 33 yıl sonra beni yalnız bırakmamak için buraya geldi. 3 yıldır bu buluşmalar yapılıyor. Daha önce de Bursa, Konya ve Çanakkale'de buluşmalar oldu. Aynı bölgede görev yapanlar sosyal medya üzerinden bir araya geliyor. Ben hepsine katılmak istiyorum ama hiçbirine sağlığımdan dolayı katılamıyorum, onlar geldiler, çok sevindim." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Hasan Demir ise 33 yıl sonra arkadaşını gördüğü için sevinçli olduğunu dile getirdi.

Buluşmalara yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiklerini anlatan Demir, "Arkadaşımızı görmek nasip oldu. O gelemediği için bu biz ona geldik. Onu görmek bizim için büyük mutluluk. Allah uzun ömür versin, sağlık versin. Dile kolay 33 yıl. Biz aynı tertibiz, 8/3. Burada değişik tertipler de var, hepimiz aynı bölüklerde görev yaptık silah arkadaşlarıyız." dedi.

Etkinliği organize eden Serdari Güler de Yüksekova Komando Taburu olarak bir karar aldıklarını ve her yıl bir şehirde toplandıklarını belirtti.

Kayseri'de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Güler, "Burada İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan, Bursa'dan, Hatay'dan gelen arkadaşlarımız var. Her yıl bir ilimizde buluşmaya devam edeceğiz. Bize şehir içi ulaşımda destek olan Kayseri Büyükşehir Belediyesine de teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Aileleriyle etkinliğe katılan arkadaşlar, sohbet edip eski günleri andı.

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Kaynak: AA

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