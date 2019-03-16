Son Dakika Haberleri: Silah Arkadaşları Afrin Gazisi Didinmez'i Unutmadı

Silah Arkadaşları Afrin Gazisi Didinmez'i Unutmadı

1 saat önce

Silah arkadaşları Afrin Gazisi Didinmez'i unutmadı Silah arkadaşlarından Afrin Gazisine duygu yüklü mesajlarNEVŞEHİR - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 46.

Silah Arkadaşları Afrin Gazisi Didinmez'i Unutmadı, System.String[]
Silah arkadaşları Afrin Gazisi Didinmez'i unutmadı
Silah arkadaşlarından Afrin Gazisine duygu yüklü mesajlar

NEVŞEHİR - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 46. günü olan 16 Mart 2018 tarihinde eyp patlaması sonrasında gazi olan Uzman Çavuş Zeki Didinmez'i silah arkadaşları unutmadı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 46. günü olan 16 Mart 2018 tarihinde eyp patlaması sonrasında sol bacağını kaybederek gazi olan Nevşehirli Uzman Çavuş Zeki Didinmez'in gazi oluşunun birinci yıldönümünü silah arkadaşları unutmadı. Kuzey Irak'ta görevde bulunun Gazi Zeki Didinmez'in silah arkadaşları çektikleri duygusal video ile Zeki Didinmez'e mesaj göndererek seni asla unutmadık mesajı verdiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:30 Kaynak: İHA

TSK, Afrin, Genel
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