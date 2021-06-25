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Silah arkadaşları şehidin memleketine kütüphane kurdu - Son Dakika

Silah arkadaşları şehidin memleketine kütüphane kurdu

25.06.2021 17:28
Silah arkadaşları şehidin memleketine kütüphane kurdu, System.String[]

Silah arkadaşları, Bitlis'te teröristlere karşı omuz omuza çarpıştıkları şehit arkadaşlarının memleketi Adıyaman'da onun ismini taşıyan bir kütüphane kurdu.

Silah arkadaşları, Bitlis'te teröristlere karşı omuz omuza çarpıştıkları şehit arkadaşlarının memleketi Adıyaman'da onun ismini taşıyan bir kütüphane kurdu.

2018 yılının Haziran ayında Aşağıyolak köyü kırsalında icra edilen operasyon esnasında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in ismi, Cahit Zarifoğlu İlk ve Ortaokulu'nda kurulan kütüphaneye verildi. Bitlis'teki silah arkadaşlarının desteği ile şehidin isminin verildiği kütüphanenin açılışına şehidin ailesi, Vali Mahmut Çuhadar, AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, okul müdürü ve öğretmenler katıldı. Törene Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Bitlis protokolü de video konferansla bağlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan şehidin kız kardeşi Tülay Canördek, "Abim Cevdet Canördek 3 yıl önce bugün Bitlis kırsalında bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada şehit oldu. Abimin ismini yaşatmak amacıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığında görev yapan silah arkadaşları ve komutanlarının desteği ile bu kütüphaneyi açıyoruz. Bu kütüphaneye bakınca birlikte güçlü bir millet olduğumuzu görebiliyorum. Bugün açılışımıza katılarak bizleri onurlandıran valimiz başta olmak üzere tüm misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen, katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun" dedi.

Vali Çuhadar ise, "Bugün burada bir vefa örneğinin kurdelesini kesmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Şehitlerimiz vatanın manevi bekçileridir. Her zaman ifade ettiğim gibi şehitlerimiz başımızın tacı, boynumuzun borcudur. Onlar için ne yapsak azdır. Onlar bizim kalbimizde büyüyen manevi değerlerimizdir. Bu kütüphanenin kurulması ve şehidimizin isminin verilmesinde bir vefa örneği gösteren ve böyle güzel bir projeyi başlatıp hayata geçiren şehidimizin Bitlis'teki silah arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle kahraman şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Törene katılanlar, yapılan konuşmaların ardından kurdeleyi keserek kütüphaneyi gezdi. - ADIYAMAN

Silah arkadaşları şehidin memleketine kütüphane kurdu
Silah arkadaşları şehidin memleketine kütüphane kurdu
Silah arkadaşları şehidin memleketine kütüphane kurdu

Adıyaman, Bitlis, Şehit, Silah, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Silah arkadaşları şehidin memleketine kütüphane kurdu - Son Dakika


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