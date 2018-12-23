Son Dakika Haberleri: Silah Arkadaşları, Şehit Bozarslan'ın Kabrini Ziyaret Etti

Silah Arkadaşları, Şehit Bozarslan'ın Kabrini Ziyaret Etti

2 saat önce

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Muhammed Bozarslan, silah arkadaşlarınca kabri başında anıldı.

Silah Arkadaşları, Şehit Bozarslan'ın Kabrini Ziyaret Etti, System.String[]
Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Muhammed Bozarslan, silah arkadaşlarınca kabri başında anıldı.

Tatvan'dan Adilcevaz ilçesine gelen Bozarslan'ın silah arkadaşları, şehidin Hıdırşah Mahallesi'ndeki evinde, babası Maşallah Bozarslan'ı ziyaret etti.

Ardından şehitliğine geçen askerler, Bozarslan'ın kabri başında şehit arkadaşları için dua etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Maşallah Bozarslan, tek isteğinin oğlunun arkadaşlarının kendilerini ziyaret etmesi olduğunu söyledi.

Bozarslan, oğlunun kokusunu arkadaşlarından aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Allah sizleri kaza beladan muhafaza eylesin. Sizlerin acısını bizlere göstermesin. Muhammed bizim ailemizin 3'üncü şehidi. Daha önce kız kardeşimin kocası ve amcamın oğlu da şehadet şerbetini içtiler. Vatanımız sağ olsun, ezanımız dinmesin, bayrağımız dalgalansın, hepimiz şehit olmaya hazırız. Bugün buraya gelerek bizleri çok mutlu ettiniz. Allah sizlerden razı olsun."

Şehit Bozarslan'ın komutanı Yüzbaşı Ferdi Övünç ise her zaman şehit ailesinin yanında olduklarını vurgulayarak, "Şehidimiz Muhammed bizleri cesaretlendiren çok cesur bir askerdi. Allah şehadetini kabul eylesin. Devletimizin kapısı her zaman sonuna kadar sizlere açıktır. Bizler de sizlerin emrindeyiz." dedi.

Ziyarete, Tatvan Tugay Komutanlığına bağlı 35 askeri personel katıldı.

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan Piyade Komando Uzman Çavuş Muhammed Bozarslan, Aralık 2016'da tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:10 Kaynak: AA

Suriye, Güncel
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