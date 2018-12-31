Son Dakika Haberleri: Silah Arkadaşlarından Şehide 22 Yıllık Vefa

Silah Arkadaşlarından Şehide 22 Yıllık Vefa

2 saat önce

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 30 Aralık 1996 yılında PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Denizlili Jandarma Komando Er Hüseyin Kuş için mevlit okutuldu.

Silah Arkadaşlarından Şehide 22 Yıllık Vefa, System.String[]
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 30 Aralık 1996 yılında PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Denizlili Jandarma Komando Er Hüseyin Kuş için mevlit okutuldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen silah arkadaşları, şehit Jandarma Er Kuş'un Sarayköy'deki baba ocağını ziyaret etti. Şehidin mezarı başında Kuran okunup, dua edildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde hain saldırı sonucu şehit olan Denizli'nin Sarayköy ilçesinden Jandarma Komando Er Hüseyin Kuş'un silah arkadaşları 22 yıldır aralıksız her yıl ilçeye gelerek, şehit arkadaşlarını mezarı başında anıyor. Saldırının yapıldığı dönemde karakol komutanı olan ve şu an Jandarma Kriminal Daire Başkanı görevindeki Mustafa Mercan, Şırnak Silopi eski Alay Komutanı emekli Albay Yasin Şahin, emekli Albay Ferhat Konyalı ve silah arkadaşı eşleri ile birlikte baba Osman Kuş'un elini öptü. Şahit Kuş'un arkadaşları daha sonra şehitliğe geçerek, silah arkadaşlarının başında Kuran okuyup karanfiller bıraktı.

'TÜRKİYE'YE ÖRNEK BİR VEFA'

Ziyaretin ardından Şehit Hüseyin Kuş'un komutanları ve silah arkadaşları AK Partili Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş tarafından ilçedeki Kültür Merkezi'nde ağırlandı. Özbaş, 22 yıldır silah arkadaşlarının şehidin ailesini yalnız bırakmadığını, bu davranışın Türkiye'ye örnek bir vefa niteliği taşıdığını söyledi. Şehit Hüseyin Kuş'un o dönemde bölük komutanı olan Jandarma Kriminal Daire Başkanı Mustafa Mercan, "Hüseyin Kuş'u 22 yıl önce bugün şehadet mertebesine uğurladık. Bir çınarını Osman babamıza veremedim ama o gün bugündür evlatları olarak yanına gelmeye çalışıyoruz. Acılarının milyonda birini paylaşmaya çalışıyoruz. 22 yıldır sürekli bu organizasyon devam ediyor ve edecek" dedi.

Şehit Jandarma Komando Er Kuş'un arkadaşlarından Sakarya'dan gelen Barış Çopan ise, 22 yıldır ilçeye geldiklerini belirterek, "Ben askerdeyken sağlıkçıydım. Hüseyin Kuş'un çatışmada yaralandığını duyduk yanına geçtik. Sürüne sürüne olabildiğince hızlı gittik ama yetişemedik. Elimizden geleni yaptık ama şehidimizi kurtaramadık. O an çok kötü hissettik kendimizi. Şehidimizin mevlidine her yıl geliyoruz. Ömrümüz yettiğince buraya gelmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:56 Kaynak: DHA

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