Silah arkadaşlarından şehide vefa - Son Dakika

Silah arkadaşlarından şehide vefa

Hakkari'de şehit düşen uzman çavuş Mehmet Sait Barış'ın silah arkadaşları, şehidin İdil ilçesindeki mezarını ve ailesini ziyaret etti.

Hakkari'de şehit düşen uzman çavuş Mehmet Sait Barış'ın silah arkadaşları, şehidin İdil ilçesindeki mezarını ve ailesini ziyaret etti.

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Türkiye'nin farklı illerinden toplanarak İdil'in Güzelova köyüne gelen grup, 2 Haziran 2019'da Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Barış'ın kabri başında dua ettikten sonra ailesi ile görüştü.

Şehidin arkadaşlarının baba İbrahim ve anne Safiye Barış ile buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Gözyaşlarına hakim olamayan anne Safiye Barış, "Bana oğlumun kokusunu getirdiniz. Sizler de benim evladımsınız. Allah'ım hepinizi korusun, tüm kahraman Mehmetçiklerimize güç kuvvet versin." ifadelerini kullandı.

Hakkari, İdil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 12:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Silah arkadaşlarından şehide vefa - Son Dakika
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