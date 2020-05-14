Silah arkadaşlarının baba olma sevincini paylaştılar - Son Dakika

Silah arkadaşlarının baba olma sevincini paylaştılar

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, ikinci kez baba olma heyecanını Bingöl'de görev yaptığı için evladından uzakta yaşayan uzman çavuşun mutluluğuna, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki silah arkadaşları ortak oldu.

Bingöl'de görev yapan Elbistanlı uzman çavuş Fatih ve eşi Sadegül Kanmaz çifti, ikinci kez evlat sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Uzman çavuşun eşi Sadegül Kanmaz, Elbistan Devlet Hastanesi'nde sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi. İkinci evladının doğum anında yanında olamayan baba Fatih Kanmaz'ın hastanedeki eşi ve bebeği, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli silah arkadaşları tarafından ziyaret edildi. Çiçeği burnunda anne Kanmaz'a hayırlı olsun dileklerinde bulunan jandarma personelleri, dünyaya gözlerini açan bebeğe de altın taktı. Jandarma personelleri, bebeğin vatana ve millete hayırlı bir evlat olarak büyümesi temennisinde bulundu ve anneye çiçek takdim etti.

Anne Kanmaz, bu mutlu gününde anlamlı bir jest yapan eşinin silah arkadaşlarına teşekkür etti.