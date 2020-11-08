Silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Ereğli ilçesi Kepez Mahallesi Hacı Eyüp Sokak'ta meydana geldi. B.Ö., oğlu B.Ö. ve yanındakilerle birlikte husumetli olduğu ve aynı mahallede oturdukları M.G. ve kardeşi M.G.'yi piknik alanı mevkiine çağırdı. Burada, çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Kavgaya M.G.'nin arkadaşları M.Ç. ve S.Ç. de katıldı. B.Ö. tabancayla M.Ç ve S.Ç.'yi ayaklarından vurdu. B.Ö. ve oğlu ile M.G. ile kardeşi ise aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, tarafları güçlükle ayırdı. Yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak boş kovan ve kavgada kullanılan bıçak ve sopaları incelenmek üzere karakola götürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.