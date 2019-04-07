Son Dakika Haberleri: Silah Çeken Babayı Kızı Böyle İkna Etti

Silah Çeken Babayı Kızı Böyle İkna Etti

1 saat önce

Silah çeken babayı kızı böyle ikna etti Babasının katil olmasını önlediGAZİANTEP - Gaziantep'te iki kadın sürücünün karıştığı kaza sonrası silahını çeken babayı kızı zar zor ikna etti.

Silah çeken babayı kızı böyle ikna etti
Babasının katil olmasını önledi

GAZİANTEP - Gaziantep'te iki kadın sürücünün karıştığı kaza sonrası silahını çeken babayı kızı zar zor ikna etti.
Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Emek Mahallesi, Şakir Sabri Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Gaziantep'te iki kadın sürücünün kaza yapması sonrasında taraflar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada, bir kadın sürücünün babası olduğu iddia edilen kişi silahını çekti.
Olası faciayı kızı önledi
Kazadan sonra yaşanılan tartışmada kadın sürücünün babası olduğu iddia edilen kişi belinden silahını çıkartarak diğerlerine doğru yöneltti. Ancak babasının sinirli halini ve tabancasını gören kızı hemen babasına koşarak onu ikna etmeye çalıştı.
Kızın babayı ikna etme çabaları saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:03 Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa
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