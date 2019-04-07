Silah Çeken Babayı Kızı İkna Etti

Gaziantep'te iki kadın sürücünün karıştığı kaza sonrası silahını çeken babayı kızı zar zor ikna etti.

Gaziantep'te iki kadın sürücünün karıştığı kaza sonrası silahını çeken babayı kızı zar zor ikna etti. Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Emek Mahallesi, Şakir Sabri Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Gaziantep'te iki kadın sürücünün kaza yapması sonrasında taraflar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada, bir kadın sürücünün babası olduğu iddia edilen kişi silahını çekti.



OLASI FACİAYI KIZI ÖNLEDİ



Kazadan sonra yaşanılan tartışmada kadın sürücünün babası olduğu iddia edilen kişi belinden silahını çıkartarak diğerlerine doğru yöneltti. Ancak babasının sinirli halini ve tabancasını gören kızı hemen babasına koşarak onu ikna etmeye çalıştı. Kızın babayı ikna etme çabaları saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Silah Çeken Babayı Kızı İkna Etti

Fazıl Say'dan Binali Yıldırım'ın Afişlerine Tepki: İstanbul Halkına Haksızlık Değil mi?

Erdoğan, Sinyali Vermişti! Belediyelere Başkanlık Sistemi Ayarı Geliyor

Bar İşletmecisi Yanında Çalışan Genci Sokak Ortasında Döverek Öldürdü