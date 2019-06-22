Son Dakika Haberleri: Silah çekip eve saklandılar, Özel Harekat Timi operasyonla yakaladı
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Silah çekip eve saklandılar, Özel Harekat Timi operasyonla yakaladı

6 dakika önce

Elazığ'da bekçilere silah çekip kaçan ve bir eve saklanan 3 şüpheli özel harekat timinin koç başıyla kapıyı kırdığı operasyonla yakalandı.

Silah çekip eve saklandılar, Özel Harekat Timi operasyonla yakaladı, System.String[]
Elazığ'da bekçilere silah çekip kaçan ve bir eve saklanan 3 şüpheli özel harekat timinin koç başıyla kapıyı kırdığı operasyonla yakalandı.

Olay, merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Nevruz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 şüpheli devriyede olan bekçilere silah çekip ateş ederek kaçmaya başladı.Takibi sürdüren bekçiler takviye isterken şüpheliler, 2 katlı bir eve gizlendi.Bu sırada olay yerine asayiş ve özel harekat ekipleri gelerek ilk olarak çevre güvenliğiyle bölgeyi ablukaya aldı. Yapılan uyarılara rağmen teslim olmayan şüphelilerin etkisiz hale getirilmesi için eve özel tim operasyon düzenledi. Koç başı ile kapıyı kıran özel harekat timi evde saklanan 3 şüpheliyi gözaltına alındı.

Evde olay yeri inceleme ve narkotik ekipleri dedektör köpekle arama yaptı.

Emniyete götürülen şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:48 Kaynak: İHA
Elazığ, 3. Sayfa
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